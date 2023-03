Verenigde Staten plaatst Brabantse Bosniër op sanctielijst

Connect on Linked in

De Bosnische Brabander Edin G. (40) is door het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten op de zwarte lijst gezet, zo meldt het Algemeen Dagblad. Dat betekent dat er beslag ligt op alle bezittingen en rekeningen die G. in de Verenigde Staten heeft en dat het verboden is voor Amerikaanse burgers of bedrijven om zaken met hem te doen. Eerder plaatste de VS leden van de Ierse Kinahan-familie op deze lijst. Edin G. was volgens de Drug Enforcement Administration (DEA) samen met onder meer de Kinahans, Raffaele Imperiale en Ridouan Taghi betrokken bij internationale cocaïnehandel.

Dubai

Edin G. staat nu op de Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) van personen die de Verenigde Staten niet in mogen, net als bijvoorbeeld sommige terroristen en de Russische president Vladimir Poetin.

Edin “Dino” G. is onder meer in Nederland verdachte van drugshandel. Hij werd vorig jaar in Dubai samen met anderen opgepakt maar op 29 december 2022 vrijgelaten. Daarop werd hij opnieuw internationaal gesignaleerd, aldus het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat niet zegt te weten waarom G. werd vrijgelaten. Nederland had wel een rechtshulpverzoek voor uitlevering bij de Verenigde Arabische Emiraten ingediend.

Waar hij nu is is onbekend, aldus het Openbaar Ministerie. Edin G. heeft goede betrekkingen in de Bosnische hoofdstad Sarajevo maar groeide op in Breda.

Reactie

G.’s advocaat Leon van Kleef vermoedt dat plaatsing op de Amerikaanse sanctielijst een reactie is op de vrijlating van G. in Dubai, wellicht om (politieke) druk op de ketel te houden. Van Kleef ontkent dat zijn cliënt voortvluchtig is. ‘Iedereen weet waar hij zit’, zegt Van Kleef.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt in een persbericht dat de plaatsing op de sanctielijst van G. is afgestemd met de autoriteiten in Nederland, België en Frankrijk. Deze landen werken samen in een onderzoek tegen G. en anderen.

G. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij een groot transport van cocaïne naar de haven van Antwerpen.

Zijn neef deed in 2020 aangifte van bedreiging door Edin G..

Zie ook:

‘Ridouan Taghi op de radar van Amerikaanse DEA’ (UPDATE)

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk (UPDATE)