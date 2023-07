Voortvluchtige veroordeelde witwasser Mirza G. (44) in Spanje opgepakt

Connect on Linked in

In Spanje is dinsdag de voortvluchtige 44-jarige Bosniër Mirza G. uit Breda opgepakt, die eind vorig jaar in Nederland is veroordeeld tot vier jaar cel wegens witwassen. G. is een neef de Bredase Bosniër Edin G. (40), die in november in Dubai werd opgepakt samen met nog eens 47 verdachten tijdens de grootschalige actie ‘Operation Desert Light’.

Mirza G. werd op 12 december 2022 door de rechtbank in Breda veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor witwassen. Tijdens de behandeling van de rechtszaak sloeg hij al op de vlucht. Zijn 41-jarige Nederlandse vrouw kreeg anderhalf jaar cel.

2,4 miljoen euro

In 2018 kwam hij in beeld bij politie en justitie, toen bleek dat hij en zijn vrouw voor grote bedragen Bredase panden opkochten. Uit het grootschalige onderzoek bleek volgens de autoriteiten dat de twee zich bezighielden met een internationale witwascontructie waarbij via buitenlandse bedrijven in onder meer Bosnië, Slovenië en Spanje geld naar Nederland werd doorgesluisd. Hiervan kocht het echtpaar woonhuizen en andere panden in Breda op de Haagdijk, de Slingerweg en op Blauwtjes met een totale aankoopwaarde van rond de 2,4 miljoen euro.

Dekmantel



Volgens het Openbaar Ministerie hadden de Mirza G. en zijn vrouw een redelijk geraffineerde witwasconstructie opgezet waarbij in het buitenland meerdere bedrijven werden opgericht die als dekmantel dienden om het geld door te sluizen. Hiervoor gebruikten ze diverse personen en rechtspersonen.

G. is dinsdag op verzoek van het speciale opsporingsteam FASTNL aangehouden door FAST Spanje. Hij zal naar verwachting binnen afzienbare tijd overdragen worden aan Nederland.

De zaak loopt nog in hoger beroep.

Edin G.



Mirza G. is een neef van de 40-jarige Nederlander Edin “Tito” G., die ook de Bosnische nationaliteit heeft. Edin G. wordt naast de invoer van omvangrijke partijen cocaïne ook verdacht van (het voorbereiden van) de invoer van bijna 8.000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De grondstoffen voor drugsproductie kwamen via de haven van Antwerpen met als eindbestemming een bedrijf in Nederland.

Leidende rol

Edin G. heeft volgens het OM vermoedelijk een belangrijke leidende rol gehad bij de invoer van de partijen cocaïne en grondstoffen voor amfetamine. Het gaat onder andere om een partij van ongeveer 1.800 kilo cocaïne die in 2020 via de haven van Hamburg is ingevoerd met bestemming Nederland.

Vrije voeten

Edin G. en Rotterdammer Zouhair B. (37) werden in november in Dubai opgepakt samen met nog eens 47 verdachten tijdens de grootschalige actie ‘Operation Desert Light’. Hun superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel in Europa. In januari dit jaar bleek dat beide Nederlanders nog niet uitgeleverd zijn aan Nederland. Justitie weet niet waar Edin G. is. Zouhair B. is ook op vrije voeten.