‘Poolse maffia’: ‘Hij moest niet afgemaakt worden, anders kon hij niet betalen’

Tegen vijf Poolse verdachten van mishandelingen, wapeninvoer en een brandstichting zijn maandag in de rechtbank in Zwolle celstraffen tussen de tien maanden en zeven jaar cel geëist. Het vijftal is volgens het Openbaar Ministerie door een van de verdachten (Krystian M.) van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries naar Nederland gehaald om criminele klussen uit te voeren.

Bij een doorzoeking in het kader van een ander onderzoek werden in oktober 2021 in een woning in Den Haag wapens en verschillende telefoons aangetroffen. Zo kwam de Landelijke Recherche op het spoor van een groep mannen die ervan worden verdacht te hebben gefungeerd als makelaar en/of uitvoerders van zware misdrijven. Twee verdachten in onderzoek 26Woltz werden tijdens die doorzoeking ook in de woning aangetroffen. In totaal staan in deze zaak elf verdachten terecht.

‘Man verneukt’

De vijf Poolse verdachten in onderzoek 26Woltz deden volgens justitie in verschillende samenstellingen mee aan een reeks geweldsklussen. Zo wordt een slachtoffer in Eindhoven in juli 2020 met een hamer bewerkt. Een van de verdachten laat in een afgeluisterd gesprek weten dat ‘hij een man heeft verneukt in Eindhoven in een bos’. Ook in een versleutelde Sky ECC-chats komt meermalen een hamer voorbij en wordt gesproken over ‘he got hammer his knee’ en dat ‘guy is broken for sure’.

‘Gehandicapt slaan’

In september 2021 moet de ex-man van de zus van Ridouan Taghi in Lopik ‘gehandicapt’ worden geslagen. Het beoogde slachtoffer zou de zus van Taghi hebben lastiggevallen. Vermeend moordmakelaar Krystian M. (28) zou volgens het OM Pawel J. en twee anderen naar Lopik hebben gestuurd om de ex flink toe te takelen. Uit chats komt naar voren dat er ‘op handen en knieën’ zou moeten worden geschoten. Ook bij het gebruik van een moker wordt gesproken over ‘volop knie handen’. Van de mishandeling van het beoogd slachtoffer komt het uiteindelijk niet.

Brandstichting

Drie van de verdachten zijn volgens het OM ook de mannen die in augustus 2021 brand stichten in een bedrijfspand in Best. Op camerabeelden is te zien hoe de drie mannen ’s nachts naar het bedrijfspand komen met twee jerrycans met een brand versnellende vloeistof. De mannen praten in het Pools en rijden weg in een witte Renault Clio. Bij de vluchtauto wordt later een handschoen en een pakje sigaretten met dna-sporen die naar de verdachten wijzen aangetroffen.

Gepantserde deuren met code

In december 2021 is er een klus in Groningen. Drie van de verdachten gaan, mogelijk gewapend met bijlen, iemand opzoeken in een bedrijfspand om een openstaande schuld te incasseren. De klus mislukt, zo vertelt een van hen in een opgenomen gesprek:

‘We zijn ook nog Groningen gaan doen. Het was een vesting. Gepantserde deuren met grendel en code. Wij zijn naar binnen gegaan en er kwam een wijf en een kerel naar ons toe en een Rus (…) Er was geen kans.’ Een andere verdachte verklaart: ‘Eigenlijk was de bedoeling dat wij met zijn drieën naar de man moesten gaan en hem moesten slaan. We moesten hem bang maken. We moesten het ook opnemen, filmen. (…) hij moest niet afgemaakt worden, anders kon hij niet betalen.’

Marokkaanse rapper

Diezelfde maand wordt ook een Marokkaanse rapper in Den Haag in de val gelokt en beroofd van zijn schoenen, jas en telefoon. Een van de Poolse verdachten vertelt aan verschillende mensen dat ze het eigenlijk op een duur horloge hadden gemunt: ‘Hij had een horloge voor 240.000 Ouwe, een portiek verderop.. een portiek verderop.. gebroken vingers. Helemaal ontkleed. Ik zeg: ‘lk zal je vermoorden. Waar is het horloge?’ lk heb zijn sleutel van de Golf in de sloot gegooid. lk heb zijn hele auto in elkaar geramd.’

Lucky Luke

Naast mishandelingen worden Pawel J. (29) en Robert M. (40) verdacht van de invoer van een pistool en een automatisch vuurwapen met munitie en geluidsdemper. Die worden in januari 2022 gevonden als de politie de auto van Pawel J. bij Zwartemeer, vlakbij de Duits-Nederlandse grens, aan de kant zet. Uit afgeluisterde gesprekken volgde al dat het de bedoeling was dat een ‘ijzer’, ‘wat Lucky Luke had’, uit een ander land opgehaald zou moeten worden. Later wordt in deze gesprekken ook besproken dat het gaat om zo’n ding dat men alleen maar één keer gebruikt.

Het OM eist tegen Pawel J. en Robert M. zeven jaar cel. Tegen de andere drie verdachten zijn celstraffen tussen de tien en 54 maanden geëist.

Wapenarsenaal

In het onderzoek 26Woltz werd in maart 2022 in een berging van een woning in Alphen aan de Rijn een groot wapenarsenaal aangetroffen. Het ging om 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren en vier anti-tankwapens (bazooka’s). Vijf mannen staan in verband met deze wapenstash later in september terecht. In de wapenstash lag volgens justitie vermoedelijk het wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten.

Daarnaast staan later deze maand vier personen terecht wegens het neerschieten van ‘tattookiller’ Cor P. op de Dominicaanse Republiek, op 4 januari 2022.

De uitspraak van de zaak wordt op 14 november verwacht.