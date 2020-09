President: geweld in Mexico is stijgende

Connect on Linked in

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft dinsdag in een toespraak erkend dat het aantal moorden door geweld in zijn land stijgende is. Lopez Obrador is sinds december 2018 aan de macht. Hij zei dat het aantal moorden in dat jaar is toegenomen met 7,9 procent en het aantal gevallen van afpersing met 12,7 procent.

Mexico is één van de meest gewelddadige landen ter wereld, met sterftecijfers door geweld die te vergelijken zijn met landen als Irak. In de eerste zeven maanden van 2020 zijn er in Mexico 20.494 moorden geregistreerd. In heel 2019 waren er 34.582 doden.

De lokale politie wordt in Mexico niet meer ingezet tegen georganiseerde misdaad. De federale politie kan geen vuist maken tegen de criminele organisaties. In 2006 heeft Mexico in de strijd tegen drugskartels vooral het leger en mariniers ingezet, wat nauwelijks effect heeft gehad. Door de militaire acties zijn er veel mensenrechtenschendingen geweest. Lopez Obrador stelde dat martelingen, verdwijningen of executies door militairen nu niet meer voorkomen.

