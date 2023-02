‘Nieuwe anonieme getuige in moordzaak Rob Zweekhorst’

In het onderzoek naar de moord op Rob Zweekhorst heeft zich een nieuwe anonieme getuige gemeld. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De moord op Zweekhorst (44) op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs was een vergissing. Het doelwit was mogelijk Dennis van den B., die in de buurt had gewoond en verwikkeld was in de smokkel van cocaïne. Zweekhorst was helemaal niet bij criminaliteit betrokken.

René F.

De anonieme getuige zou verklaren dat de Schiedammer René F. (55) achter de opdracht zit. F. is al heel lang verdachte in de zaak maar is wegens gebrek aan bewijs ervoor niet meer in voorlopige hechtenis. Zijn advocaat verzocht vorig jaar aan de rechtbank het onderzoek te doen stoppen. Kort na dat verzoek kwam het Openbaar Ministerie met het bericht dat er nieuwe informatie was in het onderzoek. In november werd het onderzoek in de zaak heropend.

Er is voor de moord nooit iemand veroordeeld.

Regiezitting

Op 17 februari is er een regiezitting bij de rechtbank in Rotterdam.

In de uiterste gevoelige zaak is in 2019 een journalist van de NOS enige dagen vastgezet nadat hij weigerde informatie te verstrekken over een bron die iets zou weten over de zaak.

René F. en Dennis van den B. werden samen met anderen in 2020 in hoger beroep veroordeeld voor grootschalige smokkel van cocaïne.