Zaak verdachte vergismoord Rob Zweekhorst geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen een van de twee verdachten van de vergismoord op Rob Zweekhorst deze week beëindigd. Dat heeft zijn advocaat aan Crimesite gezegd. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet in Berkel en Rodenrijs. Jimmy R. (48) uit Spijkenisse werd daarvoor in 2019 gearresteerd. De zaak tegen een man van wie justitie vermoedt dat hij de opdrachtgever is geweest kreeg onlangs een nieuwe impuls omdat er een nieuwe getuige tegen deze René F. is.

(beeld MediaTV)

Door @Wim van de Pol

De moord op Zweekhorst (44) was een vergissing. Hoogstwaarschijnlijk waren de kogels bedoeld voor een man die ook in Berkel en Rodenrijs woonde, en samen met René F. (later) veroordeeld is voor grootschalige import van cocaïne. Er was waarschijnlijk sprake van één dader. Jimmy R. zou mogelijk de schutter zijn geweest.

Naar verwachting zal de rechtbank in Rotterdam vrijdagmiddag de zaak beëindigen. Advocaat Arthur van der Biezen had de rechtbank daarom verzocht.

Van der Biezen, de advocaat van Jimmy R., had de rechtbank erop gewezen dat de zaak en het onderzoek tegen zijn cliënt al jarenlang stilligt en dat er geen bewijs tegen hem is opgekomen. Er is alleen, al jaren geleden, belastende anonieme informatie tegen R. binnengekomen bij de inlichtingendienst van de politie. Dat waren een paar regels van één informant. Zulke informatie kan niet gelden als bewijs. R. werd in 2019 eerst gehoord als getuige en daarna als verdachte.

Ontlastend bewijs

Van der Biezen: ‘Er ligt geen bewijs maar aan de andere kant wel ontlastend bewijs voor mijn cliënt. Getuigen hebben verklaard dat er andere personen betrokken waren. Andere getuigen gaven hem een alibi voor het tijdstip van de moord. Het Openbaar Ministerie had mij al jaren geleden gezegd dat de zaak waarschijnlijk zou worden geseponeerd. En toch is dat er jarenlang niet van gekomen. Het is schandalig. Ik ben blij dat dit nu eindelijk is gestopt. Dit drukte zwaar op mijn cliënt.’

De rechter had in september vorig jaar al op een zitting vastgesteld dat de officier van justitie niet binnen de door de rechtbank bepaalde periode van vier maanden een beslissing had genomen over de vervolging van Jimmy R., terwijl de rechtbank dat uitdrukkelijk had geëist.

Henk E.

Waarschijnlijk was de man die doodgeschoten had moeten worden Dennis van den B.. Dit was een medeverdachte van René F. in de cocaïnezaak. Een andere medeverdachte was Henk E., de vader van Jimmy R.. Het motief achter de aanslag lag mogelijk in een conflict rond de corruptie douanier Gerrit G..

De belastende informatie van de inlichtingendienst van de politie hield in dat Rene F. aan Henk E. zou hebben gevraagd om Dennis van den B. te liquideren. E. zou zijn zoon Jimmy die opdracht hebben doorgegeven.

Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak tegen Henk E. in 2019 maar deed dat niet in de zaken van Jimmy R. en René F..

F. wordt nu als enige verdachte berecht voor de vergismoord. Wat de nieuwe (anonieme) getuige tegen hem te vertellen heeft is nog niet duidelijk.

Pannenkoekenhuis

Jimmy R. was in 2015 aangehouden voor de moord op Zweekhorst maar kwam al snel op vrije voeten.

Later werd hij opgepakt en veroordeeld voor een poging René F. bij een afgelegen pannenkoekenhuis in de Rijnmond te liquideren. F. wist zich het vege lijf te redden door in het water te springen en in de duisternis weg te zwemmen. In 2019 werd Jimmy R. aangehouden in zijn cel voor de moord op Zweekhorst.

In het onderzoek naar de moord kwam (toenmalig) NOS-journalist Robert Bas enige tijd vast te zitten omdat die weigerde te spreken over zijn contact met een bron.