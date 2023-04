Verdachte vergismoord nu vast in onderzoek synthetische drugs (UPDATE)

Connect on Linked in

Vorige week donderdag is in Rotterdam René F. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij handel in synthetische drugs. F. is tevens verdachte van het opdracht geven voor de moord in Berkel en Rodenrijs waar op 1 januari 2014 bij vergissing Rob Zweekhorst werd doodgeschoten toen die zijn hond uitliet. Zweekhorst was door de schutter bij vergissing aangezien voor het doelwit.

(Beeld uit archief)

Afgeluisterd gesprek

Het onderzoek naar de 55-jarige Schiedammer kreeg recent een nieuwe impuls doordat een bedreigde getuige een verklaring heeft afgelegd. Volgens zijn advocaat Ed Manders is nog niet duidelijk wat die verklaring precies inhoudt. Voor de komende zomer is er bij de rechtbank in Rotterdam opnieuw een zitting over deze zaak. René F. is in het onderzoek op vrije voeten gesteld. De zaak tegen een andere verdachte in het moordonderzoek is afgelopen maand geseponeerd.

Volgens Manders heeft informatie is die door de politie opgevangen in een afgeluisterd gesprek in het onderzoek naar de moord tot de nieuwe verdenking geleid.

Eersel

Het nieuwe onderzoek, waarvoor F. nu door de rechter-commissaris deze week voor veertien dagen in voorlopige hechtenis is gezet, draait om het leveren van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs waar F. bij betrokken zou zijn geweest. Er is naast F. recent nog een andere verdachte opgepakt. Advocaat Manders zegt dat het verhandelen van de chemische stoffen die F. zou hebben geleverd op zich niet strafbaar is omdat zij niet verboden zijn.

De zaak heeft te maken met de ontmanteling van twee drugslabs in de regio Eindhoven op 21 april. De politie ontmantelde toen actieve drugslabs in Eersel en in Hooge Mierde. Daarbij werden al vier verdachten aangehouden.