‘Promes onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai’

Voetballer Quincy Promes (32) is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, meldt Het Parool. Hij zat sinds maart vast, in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland.

Trainingskamp

Promes was eerder in Dubai aangehouden nadat zijn chauffeur een ongeluk met een huurauto had veroorzaakt. Omdat de zaak nog niet was afgewikkeld mocht Promes na een trainingskamp niet met de andere spelers van Spartak Moskou terugreizen naar Moskou. Hij kwam al snel weer op vrije voeten in Dubai, waarna Nederland vroeg om zijn uitlevering.

In afwachting van zijn uitleveringszaak is Promes onder voorwaarden vrijgelaten, klinkt het. Wat deze voorwaarden precies inhouden, is niet bekend.

De Nederlandse advocaten van Promes willen geen commentaar geven op de voorwaardelijke invrijheidstelling van hun cliënt.

Veroordelingen

Promes is in Nederland twee keer veroordeeld. In februari kreeg hij bij verstek zes jaar cel voor het aansturen van uithalers bij het binnenhalen van cocaïne en voor het financieren van cocaïnetransporten. Concreet ging dat om twee grote partijen die in januari 2020 zijn ingevoerd in de haven van Antwerpen.

In juni 2023 kreeg Promes 1,5 jaar cel voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude.