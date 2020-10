‘Prominent figuur op Urk heeft banden met criminaliteit’

Connect on Linked in

Een ‘prominent politiek figuur’ op Urk heeft banden met criminelen die actief zijn in de visindustrie op Urk. Dat zou staan in een ‘geheim concept’ van een rapport. De Belgische journalist Matthias Declercq schrijft dit in zijn boek De ontdekking van Urk. Hij verbleef een half jaar in het dorp en had inzage het in het stuk.

Ons-kent-ons

Het gaat om een stuk van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). In de RIEC’s verzamelt de overheid informatie over wat zij noemt “ondermijning”: de beïnvloeding of infiltratie door georganiseerde criminelen in bedrijven en overheidsorganen.

De geheime passage ontbreekt in een openbare versie van het rapport. In dat rapport staat wel dat er op Urk een ons-kent-ons-cultuur heerst en dat de grote en internationale handel- en transportsector Urk kwetsbaar maken voor criminele invloeden.

De ‘prominente politiek figuur’ is corrupt, zeggen anonieme ‘professionals’.

Familie

De kern van de criminelen zou een familie zijn die op Urk een visbedrijf heeft maar er niet woont. De bende zou een lokale politicus in de zak hebben en ook informatie van fiscus en banken over schulden van een bepaalde visser die werd benaderd voor een drugstransport.

Recent werd de zoon van een Urkse wethouder met drugs in zijn vrachtwagen opgepakt. Ook speelde op Urk een zaak rond smokkel van cocaïne waarin Urker vissers werden veroordeeld. Een Urker visser was verdachte in een Amsterdamse liquidatiezaak.