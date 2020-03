Rapper Djaga Djaga brengt vanuit bajes nieuwe EP uit (VIDEO)

Connect on Linked in

Rapper Djaga Djaga (Jason L.) die een celstraf van 18 jaar uitzit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van Abderrahim Belhadj, heeft vrijdag zijn nieuwe EP Chakutu uitgebracht. De raps van Djaga Djaga zijn evenals twee vorige releases opgenomen vanuit de bajes.

Op de EP (vernoemd naar de vader van Djaga Djaga die onlangs overleed) staan gastbijdragen van o.a. Lijpe, Boef, Jonna Fraser, Ajax-voetballer Quincy Promes en JoeyAK, die momenteel vastzit op verdenking van de ontvoering van een 31-jarige Amsterdamse vrouw en haar kinderen van 3 en 7 op Oudejaarsdag.

Raps via luidspreker

Eerder vertelde Oshadix (de broer van Jason L.) in een interview al dat de nummers opgenomen worden doordat Djaga Djaga zijn raps tijdens telefoongesprekken doet terwijl de telefoon op de luidspreker staat. Hoewel daar eerder opspraak over ontstond, is dat niet verboden. Ook ontstond er eerder commotie over een interview dat Jason L. gaf aan jongerenzender FunX waarvoor geen toestemming was gevraagd.

Strengst beveiligde bajes

In een nieuwe Instagram-video van een van de leden van Green Gang zegt rapper F.I. dat Djaga Djaga (voorheen JayJay) momenteel in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland zit. Zijn bezoek mag hij alleen achter glas ontmoeten. Ook heeft hij geen radio. ‘Dat is klote want ik hecht heel veel waarde aan muziek waar ik mijn kracht uit put. Maar daar waar ze denken dat mij dat gaat breken, maakt me dat alleen maar sterker.’

Gouden plaat en docu

Op een van zijn nieuwe tracks (het nummer Ooit Groot) rapt Djaga Djaga: ‘Mijn eigen homie wou me doen voor een bedrag die niet eens gunstig was.’ Djaga Djaga scoorde vorig jaar een gouden plaat voor zijn single Ride Or Die van het album 11.55. In het nummer Intro van dat album rapte hij: ‘M’n moeder zat in de bricks (…) M’n vader die is een killer, ben een heel eng kind. M’n eerste shoot-out, ik was 14, young gangbanger.’

Begin deze maand kondigde de rapper aan met een documentaire te komen waarin volgens hemzelf het “echte verhaal” over zijn leven verteld wordt.