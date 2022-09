Rapper Yurmaine (ex-Green Gang) vertelt over dodenlijst (VIDEO)

Connect on Linked in

Voormalig Green Gang-lid Germaine Romero, alias rapper Yurmaine, heeft in een interview met platform NEW VIBES ONLY gesproken over de dodenlijst waar hij op stond. De artiest, die in juni zijn EP Tweestrijd uitbracht op muzieklabel OJ Fam, wil zijn turbulente verleden achter zich laten en met zijn muziek de jeugd levenslessen meegeven.

Door Roel Janssen

Romero stond volgens justitie op een dodenlijst van zowel de overleden Amsterdamse crimineel Cor van der T. als van leden van motorclub Caloh Wagoh. Deze laatste moordplannen werden besproken door “The Wizzard” en “C-Murder” (volgens justitie Jermaine B. en Delano “Keylow” R.). Beiden zijn in juli tot levenslang veroordeeld in het Eris-proces waarin verschillende Caloh Wagoh-verdachten terechtstonden voor een reeks liquidaties en mislukte moordaanslagen. Het hoger beroep moet nog dienen.

In een gesprek met interviewer Mario Brouwer vertelt Yurmaine over het moment waarop hij hoorde dat hij op een dodenlijst stond.

‘Toentertijd dacht ik: waardoor komt het? Wie en wat? Dan is het van: of je gaat er kapot aan of je denkt: het is wat het is. Dan ga je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals met een wapen rondlopen of vaker over je schouder kijken. Je gaat ook bewuster worden met wie je omgaat en maakt keuzes, omdat je beperkt bent in je vrijheid en niet meer overal heen kunt. Je zit op dat moment zowel fysiek als mentaal vast. Als je dat hoort is het wel eventjes schrikken, maar op een gegeven moment ben ik gewoon doorgegaan.’

Wildwestschietpartij

Germaine Romero zat zes jaar vast voor betrokkenheid bij een wilde schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, waarbij op 17 februari 2009 een Volkswagen Golf met vier rivalen erin werd klemgereden en doorzeefd met 23 kogels. Wonder boven wonder raakte alleen de bestuurder van de auto slechts lichtgewond aan zijn hand.

Green Gang-leden Ossi en F.I. werden voor de schietpartij veroordeeld tot acht jaar cel, Jason L., (alias JayJay, inmiddels Djaga Djaga) kreeg 730 dagen jeugddetentie. Jason L. zit inmiddels achttien jaar cel uit voor betrokkenheid bij een liquidatie. L., die op dezelfde dodenlijsten stond, is goed bevriend met Romero.

Keerpunt

Inmiddels zegt Yurmaine dat hij het straatleven achter zich heeft gelaten en nu veel meer rust heeft. Sommige mensen in zijn omgeving begrepen of geloofden dat niet, maar inmiddels snappen ze het en zijn ze trots op hem, zegt hij. Het keerpunt kwam langzamerhand toen zijn zoontje jaren geleden geboren werd.

‘Ik heb ingezien dat het leven dat ik leidde mij nergens heen gaat brengen. Voordat ik dood ga wil ik ook gewoon hier iets achterlaten, anders dan een nalatenschap van gewelddadig zijn en geprezen worden door slechte dingen.’

Voorbeeld

Yumaine zegt dat hij inmiddels het juiste voorbeeld wil zijn ‘want er wordt sowieso gehaat en mensen maken een voorbeeld van je of je wordt bevooroordeeld’.

‘Ik wil zelf nu een voorbeeld worden, vooral voor mijn kinderen. En voor iedereen die naar mijn opkeek of opkijkt wil ik ook laten zien dat het gewoon anders kan. Vooral aan jongeren uit de omgeving waar ik vandaan kom die in hetzelfde schuitje zitten en hetzelfde leven hebben geleid.’

Debuut-EP

Op zijn deze zomer uitgebrachte debuut-EP Tweestrijd wordt de rapper uit Amsterdam-Zuidoost bijgestaan door o.a. Hef, Cor, Kalibwoy, Jonna Fraser, Lijpe, Henkie T, Chivv, Jordymone9 en Djaga Djaga.

Inmiddels heeft Romero met twee vrienden ook een eigen veganbedrijf, The Redi Pill. Een webwinkel in vegan kleding en schoenen.