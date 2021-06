Rapport OMG’s: ‘Bijna 90 leden in beeld van motorclub Hardliners MC’

Connect on Linked in

De politie heeft inmiddels bijna 90 leden in beeld van motorclub Hardliners MC, dat van alle outlaw motorclubs de snelste groei laat zien. Dat staat in de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2020 van het Landelijk Strategisch Overleg integrale aanpak OMG’s (LSO) dat deze week verscheen.

In het rapport – dat is opgesteld door gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee – wordt Hardliners MC “een bende van stevige omvang” genoemd, “waar ook de problematiek van ondermijnende criminaliteit duidelijk naar voren komt”.

Reeks incidenten

Leden van Hardliners MC kwamen in 2020 nadrukkelijk naar voren bij een reeks incidenten in Noord-Holland, onder meer tussen leden van Satudarah. Het betreft onder andere explosies bij woningen, autobranden, een schietpartij en afpersing. Meerdere leden van de motorclub zijn dit jaar veroordeeld voor afpersing.

De groei van Hardliners (in mei 2019 vanuit de gevangenis opgericht door voormalig Hells Angel Lysander de R.) werd in het verleden gezien bij Caloh Wagoh en daarvoor Satudarah. Hardliners heeft inmiddels 22 chapters in Nederland.

In het voortgangsrapport staat dat het totaal aantal outlaw motorclubleden dat de politie landelijk in beeld heeft, nagenoeg constant is gebleven. In eerste instantie lijkt het te gaan om een lichte daling van 1.950 leden in 2019 naar ruim 1.850 leden in 2020. Het jaar 2018 kende de grootste stijging met 2.130 leden.

Satudarah het grootst

Satudarah blijft met bijna 650 leden de grootste motorclub in Nederland. Daarna volgen No Surrender en Hells Angels met respectievelijk 325 en 320 leden. Van deze drie grootste motorclubs zijn minder leden in beeld ten opzichte van 2019.

Satudarah, Hells Angels, No Surrender en Caloh Wagoh zijn inmiddels volledig verboden in Nederland, al zijn nog niet alle vonnissen definitief. Van de Bandidos is afdeling Holland verboden.

Het rapport Outlaw Motorcycle Gangs 2020 meldt verder: