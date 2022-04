‘Realityster Gianni van der B. ook gelinkt aan drugslab in België’

Connect on Linked in

De onlangs opgepakte realityster Gianni van der B. (29) uit Weert wordt door justitie in België in verband gebracht met een drugslab in Leopoldsburg (bij Hasselt). Van der B. zit sinds vorige maand in de cel voor het grootste crystal methlab dat ooit in Nederland is ontdekt. Ook is hij in 2021 veroordeeld in weer een andere drugszaak. Dat schrijft omroep L1.

Sky ECC

Op 3 augustus 2020 werd in Leopoldsburg een drugslab ontdekt, waaraan Gianni van der B. en zijn vriend Damien B. (31) worden gelinkt. Zij zouden volgens justitie via de gekraakte chatdienst Sky ECC over het drugslab hebben gesproken. In een chatgroep zou gecommuniceerd zijn over het bouwen van het drugslab, ook werden er foto’s gedeeld. Die beelden zijn identiek aan het drugslab dat de Belgische politie in Leopoldsburg aantrof.

Vijf verdachten

Of de twee Limburgse verdachten uit Weert ook vervolgd worden in België is onduidelijk. In de zaak werden al eerder vijf verdachten gearresteerd tegen wie justitie vier tot acht jaar cel eiste. De rechter in Hasselt doet vrijdag uitspraak. Met andere woorden: de zaak is al zo goed als afgerond.

1,5 jaar cel

In maart 2021 werd Van der B., ‘bekend’ van het realityprogramma Temptation Island, veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor de vondst van grondstoffen en apparatuur om op grote schaal synthetische drugs te produceren. In een garagebox en schuur in Weert, volgens justitie door Van der B. gehuurd, werd eind 2017 daarnaast ook materiaal aangetroffen voor het opzetten van een professionele wietplantage. De zaak loopt nog in hoger beroep.

100 kilo meth per dag

Gianni van der B. zit sinds vorige maand in Nederland vast voor een enorm crystal methlab dat in juli 2021 werd ontmanteld in Nederweert. Pas op 8 maart werden verdachten Frits R. (35), Hans R. (51) en Maikel L. (28) uit Weert aangehouden voor betrokkenheid bij het crystal methlab waar volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) ruim 100 kilo meth per dag gemaakt kon worden. Het ging volgens de politie om het grootste methlab ooit in Nederland.

Zij staan op 22 juni voor het eerst terecht in de zaak. Hans R. is inmiddels vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.