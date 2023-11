Recherche heropent onderzoek naar Amersfoortse moorden

Connect on Linked in

De politie Midden-Nederland heeft dinsdag bekend gemaakt dat het onderzoek naar de moorden op Mohammed Alarasi (22) en Samir Jabli (38, foto) in Amersfoort worden heropend. Er is nieuwe informatie beschikbaar uit versleutelde telefoons die de politie leesbaar heeft gemaakt.

Opsporing Verzocht

Vanavond komt de politie in Opsporing Verzocht met meer informatie.

De twee moorden vonden plaats in 2014 in Amersfoort.

De moord op de student Alarasi (foto rechts) was een vergissing.

Babbel

Wat betreft de moord op “Babbel” Jabli was al bekend dat de politie denkt dat de groep van Ridouan Taghi hiervoor verantwoordelijk was. Kroongetuige Nabil B. heeft verklaard dat Taghi achter zowel de moord als Jabli zat als die op Mohamed Alarasi, die eerder werd vermoord.

Op een kogelhuls die de recherche heeft aangetroffen na de moordaanslag op Jabli is in augustus 2020 een dna-spoor van Ridouan Taghi gevonden.

26Koper

In het onderzoek 26Koper over de vondst van een wapenarsenaal in Nieuwegein, en een groep verdachten die geweldsmisdrijven aan het voorbereiden was, is de moord op Jabli besproken door de verdachten. Justitie ziet deze groep verdachten als handlangers van Taghi.

In augustus 2020 maakte het Openbaar Ministerie bekend dat Ridouan Taghi niet zou worden vervolgd voor de Amersfoortse liquidaties, terwijl ze dat eerst wel van plan was.

Sportschool

De liquidatie van Alarasi was waarschijnlijk een vergissing omdat eigenlijk Jabli getroffen had moeten worden. De twee bezochten in Amersfoort dezelfde sportschool, waar de veel jongere Alarasi werd doodgeschoten, en Alarasi had een auto van Jabli in gebruik.

Drie dagen voor de moord op Mohammed Alarasi op 20 januari 2014 in Amersfoort, werd Samir Jabli, met een smoesje naar de plaatselijke sportschool Fight en Power Academy gelokt, maar toen niet doodgeschoten.

Afgelegd

Uit onderzoek bleek dat hij tevoren uitgebreid is afgelegd. De politie verspreidde een compositiefoto van een van de verdachten.

De politie denkt dat Mohammed Alarasi kort voor zijn dood mogelijk door dezelfde volgers in de gaten is gehouden. De student Mohammed Alarasi (22) kende Samir Jabli uit hun buurt in Amersfoort waar ze allebei woonden en ze trainden allebei bij sportschool de Pellikaan. Na een potje zaalvoetbal in sporthal de Pellikaan werd Alarasi daar voor de deur vermoord.