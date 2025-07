Leijdekkers, die voortvluchtig is en mogelijk in West-Afrika verblijft, is juni 2024 veroordeeld tot 24 jaar cel voor cocaïnesmokkel, een overval en een moordopdracht. Hij voerde zes partijen cocaïne van in totaal bijna 7.000 kilo in Nederland. In België kreeg hij nog eens dertien jaar cel.