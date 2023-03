Rechtbank doet nader onderzoek naar strafzaak Quincy Promes

Connect on Linked in

De rechtbank Amsterdam heeft het onderzoek in de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes heropend. Dat betekent dat er komende vrijdag geen vonnis wordt gewezen. Er is dan wel een zitting waar de rechtbank zal toelichten wat de reden is van het heropenen van de zaak. Naar verwachting beschikt de rechtbank over nieuwe informatie die relevant is voor het dossier en voor de afwegingen voor een vonnis.

Pees

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige Promes, wegens zware mishandeling. De verdenking is dat hij op een feest in de nacht van 24 op 25 juli 2020 in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken.

Het slachtoffer heeft blijvende schade aan een pees opgelopen. Daardoor kan hij niet meer hurken of rennen en moest hij lang revalideren. Zijn advocaat heeft gezegd dat hij lijdt aan posttraumatische stressstoornis.

Cocaïnehandel

Promes voetbalt in Rusland en heeft ook een Russisch paspoort. Hij woonde de strafzaak niet bij. Hij is ook verdachte in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Hij zou in die zaak kunnen worden aangehouden, wat zijn voetbalcontract in Rusland in gevaar zou kunnen brengen. In het dossier wordt Promes in verband gebracht met Piet W..