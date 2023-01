‘Anonieme informatie: Quincy Promes betaalde Piet W. voor cokediefstal’

Connect on Linked in

Een diefstal van cocaïne zou de aanleiding zijn geweest voor de liquidaties van ex-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en Genciël Feller op Curaçao. Het Openbaar Ministerie zegt over informatie te beschikken dat de van drugshandel beschuldigde Surinaamse Nederlander Piet W. deze twee mannen mede verantwoordelijk zou hebben gehouden voor de rip van 400 kilo cocaïne. Het Algemeen Dagblad was op een voorbereidende zitting in de zaak tegen W. waar het Openbaar Ministerie dit naar buiten bracht.

Tips

Het is overigens zachte informatie. Er zijn tips binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van informanten die anoniem blijven. Piet W. werd in oktober opgepakt in Almere. Hij staat terecht voor grootschalige invoer van cocaïne en betrokkenheid bij de twee liquidaties. De 400 kilo zou in juli 2019 zijn gestolen.

Kelvin Maynard (32) werd in in 2019 Amsterdam doodgeschoten een paar weken was Genciël Feller op Curaçao geliquideerd. De dader van de eerste moord is onbekend, voor de tweede zijn drie mannen veroordeeld.

Behalve de betaling door Promes zouden andere betrokken mannen in Suriname bij W. excuses hebben gemaakt.

De in Rusland voetballende oud-Ajacied Quincy Promes wordt in Amsterdam vervolgd voor het neersteken van een familielid en figureert in drugsonderzoeken van de politie. Hij wordt verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Beloning

De politie loofde een beloning uit voor de tip die zou leiden naar de opdrachtgever van de moorden op Feller en Maynard. W. werd in maart aangehouden op Aruba en overgedragen aan Nederland. W. was in 2014 veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.

W. staat ook terecht voor een zending van 4.000 kilo in september 2021. In dat onderzoek is ook de voortvluchtige Jos “Bolle Jos” L. verdacht.

Advocaat Ruud van Boom zegt dat Piet W. alle aantijgingen ontkent. Van Boom zegt dat er naast ‘roddel’ geen bewijs is tegen zijn cliënt.