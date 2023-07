Rechtbank gaat akkoord met afspraken, in cokezaak over 9 ton

Connect on Linked in

In een strafzaak die gaat over de import van totaal ruim 9 ton cocaïne heeft de rechtbank in Zwolle procesafspraken goedgekeurd die de advocaat van de hoofdverdachte heeft gemaakt met het Openbaar Ministerie.

Acht jaar

De man krijgt volgens de afspraak die zijn advocaat Guy Weski maakte acht jaar cel, 240 uur werkstraf en een boete van 100.000 euro.

Van de elf verdachten in de zaak maakten vijf afspraken met justitie over een afdoening. In twee gevallen besloot de rechtbank ondanks de afpsraken toch anders. Een verdachte maakte de afspraak over 36 maanden cel, dat wordt 39 maanden cel. Een andere verdachte kwam met justitie tot een afspraak van 4,5 jaar cel, een werkstraf en een boete. Hij krijgt toch acht jaar cel.

Twee verdachten die geen afspraken maakten krijgen ieder 14 jaar cel.

Risico

Procesafspraken worden soms gemaakt om slepende en ingewikkelde strafzaken te vermijden. Verdachten beloven dan bijvoorbeeld geen hoger beroep in te stellen en geen verweer te voeren, in ruil voor een lagere straf wordt.

Maar rechtbanken kunnen een eigen koers varen en er is altijd een risico omdat rechtbanken de afspraken kunnen negeren, wat soms ook gebeurt.

Vlissingen

De zaak draait om twee enorme transporten met cocaïne. Op 26 april 2020 kwam zeeschip in de haven van Vlissingen. Het schip was vertrokken vanuit de haven Moin in Costa Rica en vervoerde containers met bananen. In de containers bleek 5.146,91 kilo cocaïne te zitten.

Op een ander schip uit Moin zou ongeveer 4500 kilo cocaïne zijn ingevoerd.

Het bewijs in de zaak kwam uitsluitend van door de politie leesbaar gemaakt chats van EncroChat en Sky ECC.

