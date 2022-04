Rechtbank: geen nader onderzoek naar foto’s op Taghi’s telefoon

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft in het liquidatieproces Marengo, tegen Ridouan Taghi en medeverdachten, het verzoek van de advocaat van Taghi om nader onderzoek naar foto’s die op een telefoon van Taghi zouden zijn gevonden afgewezen. Deze week lekte uit dat op een BlackBerry – die bij de arrestatie van Taghi in Dubai zou zijn aangetroffen – foto’s van een mishandelde dode vrouw staan.

Metadata

Die foto’s zouden volgens het Openbaar Ministerie in oktober 2019 zijn gemaakt, kort na de tijd dat de verdachte drugshandelaar Naima Jillal voor het laatst in Amsterdam is gezien. Onderzoeksresultaten waarop het Openbaar Ministerie dat baseert is niet aan de rechtbank overlegd. Taghi is op 16 december gearresteerd in Dubai.

Volgens advocaat Inez Weski zegt haar cliënt niets te weten over de bewuste foto’s. Weski had gevraagd om onderzoek naar de metadata van die foto’s zodat de rechtbank met zekerheid informatie over de herkomst en opnamemoment van de foto’s kan vaststellen. Het verzoek daarvoor heeft de rechtbank nu afgewezen, zegt Weski. ‘Er is volgens het Openbaar Ministerie ook nog sprake van een andere foto, dus niet een foto van Jillal, waarvan hij zegt dat het niet mogelijk is dat die op die telefoon kan staan.’

AIVD

Er is veel onzeker over de omstandigheden waaronder Taghi is aangehouden. Volgens een bericht van de AIVD aan het Openbaar Ministerie heeft die dienst in Dubai in januari 2020 twee Blackberry-telefoons, een iPhone, een tablet, en een laptop aan de Nederlandse justitie overhandigd. Anders dan dat Taghi in ‘een woning’ in Dubai is aangehouden is er niet bekend over het verblijf en arrestatie van Tagni in Dubai. Wat precies op de telefoons en computers staat is niet in het Marengo-dossier gevoegd.

Taghi is tot nu toe niet gehoord over die gegevensdragers en ook niet over de lokatie en omstandigheden waar hij is aangehouden. Nadat hij zegt te zijn mishandeld in Dubai, en daarna medisch aan zijn lot werd overgelaten door Nederlandse agenten, heeft hij geweigerd nog politie te woord te staan. Zijn advocaat heeft in het verleden op zeker moment aangegeven dat Taghi wel door de rechter-commissaris wilde worden gehoord. De rechter-commissaris heeft dat tot nu toe niet gedaan.

Tijdlijn

De rechtbank heeft eind deze week ook het verzoek van Weski afgewezen om het Openbaar Ministerie vluchtgegevens op te laten vragen en ander onderzoek te doen naar zijn verblijf in de jaren tussen 2008 en 2012.

Afgelopen week presenteerde Weski een tijdlijn aan de rechtbank waaruit volgens haar blijkt dat Taghi op momenten dat kroongetuige Nabil B. zegt hem in Utrecht ontmoet te hebben niet in Nederland was.