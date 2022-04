‘Foto’s gemartelde vrouw op telefoon Taghi gevonden’

De recherche heeft op een Blackberry-telefoon die Ridouan Taghi bij zijn arrestatie in Dubai in zijn bezit zou hebben gehad foto’s gevonden van een naakte en gemartelde vrouw, zo meldt Het Parool. Het is niet duidelijk wie de vrouw is. Taghi werd in december 2019 gearresteerd. In oktober van dat jaar was in Amsterdam Naima Jillal verdwenen. Zij werd van grootschalige cocaïnehandel verdacht. De foto’s op de telefoon zijn, volgens de politie, gemaakt kort na de verdwijning van Jillal.

Zuidas

Volgens Het Parool vermoedt het Openbaar Ministerie dat op de foto’s Naima Jillal te zien is. Zij verdween spoorloos nadat ze bij haar woning op de Zuidas in Amsterdam in een auto was gestapt. Hoe de foto’s op de telefoon bij Taghi terecht zijn gekomen is onbekend, het blijkt volgens de krant niet uit het Marengo-dossier. Of er ook aanwijzingen zijn dat Taghi met de moord op de vrouw te maken had is onbekend.

In een onderzoek van de Belgische politie zijn verdachten in beeld gekomen die in verband zijn gebracht met de verdwijning van de vrouw.

Diep betrokken

Er zijn aanwijzingen dat Naima Jillal in verband stond met smokkel van cocaïne via het fruitbedrijf De Groot in Hedel. Uit dossiers blijkt dat Jillal kennelijk diep betrokken was in de handel, en er liep ook een onderzoek op haar. Toch werd zij nooit aangehouden en vervolgd, zoals bijvoorbeeld haar contact Roger “Piet Costa” P., wat zeer opmerkelijk is.

Afgeknipte vinger

Op een van de foto’s is een naakte vrouw te zien die met tape is vastgebonden aan een stoel. Op een andere foto zou een buik met daarop een afgeknipte vinger en een teen zichtbaar zijn. Op een derde foto ligt een vrouw naakt op haar buik op de grond.

Metadata

Taghi’s advocaat Inez Weski heeft aan Het Parool laten weten dat het ‘forensisch volstrekt onduidelijk is waar die telefoon of die foto’s vandaan komen’. Ze zegt dat ‘niet kan worden gesteld dat deze telefoon aan mijn cliënt kan worden gelinkt’.

Uit de metadata van de foto’s zou blijken dat de foto’s in de nacht van 20 op 21 oktober 2019 zijn gemaakt. Jillal raakte op 20 oktober van dat jaar vermist.

Tante

Er gingen in de criminele wereld al langer foto’s rond waarop een dode vrouw en afgehakte ledematen te zien zijn.

Jillal werd in het milieu ook wel “Tante” genoemd. Ze woonde langere tijd in Utrecht. Ze is verdachte in verschillende grote dossiers over grootschalige importen van cocaïne. In een loods in Antwerpen waar eerder 4,2 ton cocaïne in beslag werd genomen is in maart vorig jaar een handtas gevonden, waarvan wordt vermoed dat die van Jillal was.

