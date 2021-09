Rechtbank houdt verdachten bedreiging fruitbedrijf langer gevangen

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft besloten dat vijf verdachten van afperspogingen en/of gewelddadige intimidaties tegen personeel en familie van fruitbedrijf De Groot uit Hedel nog drie maanden vast moeten blijven zitten. De aanklacht tegen verdachten is uitgebreid met vier aanslagen en een nieuwe afpersingspoging. De zaak is nog niet toe aan inhoudelijke behandeling omdat het onderzoek nog volop loopt.

19-jarige jongen

Hoofdverdachte Ali G. (36) heeft vanaf de periode in 2019 dat de directie van het fruitbedrijf bedreigende sms’jes kreeg over een kennelijk verdwenen of verloren gegane zending drugs twee langere perioden vastgezeten. Sinds januari van dit jaar zit hij in een streng beveiligd regime. Hij werd opnieuw aangehouden omdat zijn naam werd genoemd als opdrachtgever voor bepaalde incidenten in een getuigenverklaring van een 19-jarige jongen. Die jongen werd in een busje getrokken door undercover-agenten die deden of ze criminelen waren en legde daarna een verklaring af.

De incidenten zijn niet gestopt in de periodes dat Ali G. gedetineerd zat. Recent bleek dat tijdens een actie iemand via een Snap-account jongens aanstuurde. Justitie ziet G. evenwel als de grote man achter de zaak. Of er andere personen als opdrachtgevers in beeld zijn is onbekend.

Februari 2022

Ali G. heeft herhaaldelijk betrokkenheid bij afpersingen en bedreigingen ontkend. Hij heeft gezegd wel in cocaïne te hebben gehandeld maar niet betrokken te zijn geweest bij zendingen cocaïne in tropisch fruit die via de aanvoerlijnen van De Groot liepen. Hij zegt te weten dat mensen binnen het bedrijf meededen aan het smokkelen van cocaïne, en dat de reden voor de bedreigingen is het stelen van een partij cocaïne door mensen van het bedrijf.

G. staat nu met anderen terecht voor een poging om 2,5 miljoen euro af te persen van de directeur van de onderneming. Medio 2019 werd bij het bedrijf 400 kilo cocaïne ontdekt. Justitie en politie zeggen dat deze vangst de aanleiding is. Ali G. ontkent dit en zegt dat het om een partij gaat die niet door de politie is gepakt.

Woensdag komen nog twee verdachten aan bod die aanslagen in Kerkdriel, Hedel en een verijdelde aanslag in Hilversum zouden hebben uitgevoerd. De inhoudelijke behandeling staat nu gepland voor februari 2022. De directie van De Groot en hun familie zitten ondergedoken. De politie voert permanent controles en beveiligingsoperaties uit in de streek rondom Hedel, zo’n 300 mensen krijgen beveiliging.

Alle berichten over de affaire.