Rechtbank stelt verdachten 2.000 kilo cocaïne op vrije voeten (UPDATE)

Vrijdag heeft de rechtbank van Amsterdam negen verdachten van grootschalige handel in cocaïne onder voorwaarden op vrije voeten gesteld in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak. De mannen, onder wie twee Albanezen, zijn gearresteerd in het onderzoek naar de vondst van 2.000 kilo cocaïne in een loods in Voorschoten, en nog eens 68 kilo, in december 2021. Het is opnieuw een opmerkelijke schorsing. De rechtbank vindt dat het lange tijdsverloop van het onderzoek reden voor schorsing is terwijl de inhoudelijke van de zaak al over een paar maanden gepland staat.

(beeld is uit archief)

Geen pgp-chats

Het onderzoek 13Chakwo is een Amsterdams rechercheonderzoek waarbij het bewijs op “klassieke” wijze verzameld is middels onder meer observaties door politieagenten. Er zitten in het bewijs geen ontsleutelde pgp-chats. Aanleiding van het onderzoek was een ripdeal.

De verdachten hebben vanaf december vorig jaar in hechtenis gezeten. De rechtbank schort hen nu allemaal, ook de mensen met een buitenlands paspoort. In die gevallen wijzen rechtbanken schorsingsverzoeken vaak af omdat er vluchtgevaar wordt gezien.

Trend

De tussenbeslissing past in een trend. Rechtbanken stellen in ingewikkelde en langslepende grote drugszaken met veel (buitenlandse) getuigen de afgelopen jaren vaker dan vroeger verdachten tot aan het vonnis op vrije voeten. Bijvoorbeeld in de zaak van het cocaïnelab in Nijeveen. En de Haagse “godfather” Piet S. moest in hechtenis blijven in zijn lopende strafzaak, maar de hechtenis van verschillende medeverdachten is – zonder electronisch toezicht – vroegtijdig geschorst.

Maar de zaak 13Chakwo is niet een bijzonder langslepende of ingewikkelde zaak.

Advocaat Michel van Stratum haalde in zijn schorsingsverzoek voor hoofdverdachte Mohamed L. 35 megazaken aan waarin rechtbanken verdachten hebben geschorst, meestal tot aan de uitkomst van de inhoudelijke behandeling.

Van Stratum: ‘De rechtbank heeft vanwege tijdsverloop doorslaggevende betekenis toegekend aan het belang van alle verdachten de zaak verder in vrijheid af te wachten. Dat past in de bestendige lijn van rechtbanken en ook de Straatburgse jurisprudentie in grote megazaken verdachten niet te lang in voorarrest te houden. In het buitenland is dat ook vaak gebruikelijk. Voorlopige hechtenis is niet bedoeld als voorschot op een eventueel later op te leggen langere gevangenisstraf. De inwilliging van mijn schorsingsverzoek vind ik evenwichtig en begrijpelijk.’

