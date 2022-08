Rechtbank niet bang voor herhaling in mega drugszaak: verdachten op vrije voeten

Connect on Linked in

De Arnhemse rechtbank heeft donderdag besloten dat twee Arnhemmers van 32 en 36, die verdacht worden van betrokkenheid bij onder meer grote drugslabs en witwassen, de inhoudelijke behandeling van hun zaak in vrijheid mogen afwachten. Het Openbaar Ministerie had zich hiertegen fel verzet, mede omdat de officieren van justitie vinden dat de kans op voortzetting van de drugshandel groot is. De twee behoren volgens de politie tot een bekende Arnhemse criminele familie.

Anom

De twee mannen krijgen een enkelband en mogen naar huis, als ze maar geen contact hebben met medeverdachten, die op vrije voeten zijn.

De ene verdachte ontkent betrokkenheid bij de zaak en de ander heeft tot nu toe gezwegen. Bewijs in de zaak komt uit door de politie gekraakte chats van de encryptiedienst Anom. De politie arresteerde hen en anderen en doorzocht woningen, bedrijfspanden, en ook chalets en loodsen op woonwagenkampen. Er zijn daarbij ook vuurwapens gevonden.

Voortzetten

Het felle verzet van het Openbaar Ministerie tegen vrijlating komt vanuit de gedachte dat bij een schorsing onder voorwaarden de verdachten hun criminele activiteiten gewoon zouden voortzetten.

De advocaten wezen erop dat in soortgelijke zaken verdachten in vergelijkbare omstandigheden verdachten ook de inhoudelijke behandeling in vrijheid mochten afwachten, met name ook omdat die behandeling nog wel een jaar op zich kan laten wachten.

Vrijdag schorste de rechtbank in Zutphen de voorlopige hechtenis van twee verdachten in een grote drugszaak. Ook die zaak zou pas volgend jaar aan de inhoudelijke behandeling toe zijn.

Niet gelijk

Advocaat Michel van Stratum wijst erop dat het Openbaar Ministerie en ook rechtbanken niet altijd gelijk oordelen over electronisch toezicht bij een schorsing.

Van Stratum: ‘Bijzonder in deze Arnhemse zaak is dat het OM oordeelt dat als er sprake was van gebruik van pgp-chats of heimelijk telefoonverkeer een enkelband de kans op herhaling niet kan verminderen. De rechtbank denkt daar nu anders over. Nog opmerkelijker is dat verleden week in een zelfde soort zaak de rechtbank in Den Bosch ook de hechtenis schorste met oplegging van electronisch toezicht, terwijl het OM er daar juist geen bezwaar tegen had. En in een soortgelijke zaak in Roermond werd een vermeende leider van een criminele organisatie na negen maanden hechtenis zonder electronisch toezicht geschorst.’

Overigens stellen rechtbanken in ingewikkelde en langslepende grote drugszaken de afgelopen jaren vaker dan vroeger verdachten tot aan het vonnis op vrije voeten. Bijvoorbeeld in de zaak van het cocaïnelab in Nijeveen. En de Haagse “godfather” Piet S. moest in hechtenis blijven in zijn lopende strafzaak, maar de hechtenis van verschillende medeverdachten is – zonder electronisch toezicht – vroegtijdig geschorst.