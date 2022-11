Rechter-commissaris: verdwenen dossier in zaak-Rommy is net verdwenen fotorolletje Srebrenica

Met kroongetuige Peter La Serpe kan het Openbaar Ministerie nu geen contact krijgen. Dat zei de officier van justitie voor de rechtbank in Amsterdam vrijdag op een regiezitting in de zaak tegen Henk “Zwarte Cobra” Rommy (71) over de dubbele moord in Antwerpen (in 1993). Ook met een anonieme bedreigde getuige die in de zaak pas dit jaar was aangemeld is momenteel geen contact te krijgen. Het Openbaar Ministerie denkt dat met de inhoudelijke behandeling in februari zonder problemen kan worden bewezen dat Rommy de opdrachtgever was voor de liquidatie van drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin. De advocaat van Rommy is van mening dat er een andere opdrachtgever in het spel was.

Advocaat Mark Teurlings betoogde vrijdag dat zijn cliënt zich door zijn detentie vanaf 2004 in de Verenigde Staten niet goed meer kan verdedigen tegen de beschuldiging voor de dubbele moord, en ook dat de Amsterdamse politie Rommy volgens een vooropgezet plan in de val hebben laten lopen zodat hij naar de Verenigde Staten werd uitgeleverd. Belangrijke getuigen zijn inmiddels overleden of onvindbaar.

Dat geldt dus in ieder geval voor Peter La Serpe, die nu niet kan worden gehoord. Hij is één van de getuigen die hebben gesteld te hebben weten dat Rommy de opdrachtgever was voor de moorden in Antwerpen. Toen vanaf 2007 het Passage-proces begon te lopen tegen onder meer Jesse Remmers en Moppie R. zat Rommy in de Verenigde Staten. Remmers en R. kregen levenslang (onder meer) voor aansturen van de Antwerpse moorden. Eén van de schutters kreeg ook levenslang, de andere vermeende schutter is inmiddels overleden.

Semafoons

Het bewijs tegen Moppie R. en Jesse Remmers ligt deels in getuigeverklaringen en deels in telefoongegevens, onder meer de lokatie van mobiele telefoons rond het tijdstip van de moord, en contacten die er tussen verschillende telefoons en semafoons zijn geweest. Moppie R. was in die tijd nauw gelieerd aan Rommy en verbleef vaak bij hem in huis. Bij Rommy zijn verder een semafoon en een mobiele telefoon in beslag genomen die de recherche in verband brengt met de gebeurtenissen in Antwerpen en met Jesse Remmers en Moppie R..

Utrechter en grootschalig hasjhandelaar Henk Rommy was dus al in 1993 in beeld als verdachte van de Antwerpse moorden, het onderzoek heet niet voor niets Cobra. Er bestond geen twijfel over dat collega-hasjhandelaar Henie Shamel (55) een bekende was van Rommy. De politie stelde vast dat er aanwijzingen waren dat Rommy een miljoenenschuld aan Shamel had, in verband met een onderschepte partij drugs. Liquideren was goedkoper dan betalen, zo veronderstelde de recherche wat betreft het motief van Rommy.

De achtergronden die justitie schetst in het dossier over onderzoek Cobra spelen zich af in de wereld van grootschalige hasjhandelaren die een connectie hadden met Libanon.

Verrotte hork

Daarom is het niet verwonderlijk dat in dossier Cobra ook de in 2020 overleden drugshandelaar Stanley “Kai” Esser (1943) figureert. Esser was goed bekend in Libanon én tevens met Henk Rommy. De goklustige Griek Henie Shamel kende Esser eveneens door en door. Shamel had Esser in 1984 met een groepje mannen overvallen bij de boerderij van Esser in Limmen, nadat er eerder een verschil van mening was ontstaan.

Bij die ontvoeringspoging had één van hen een oog van Esser uit het hoofd geschoten (‘dat is met polyester weer gevuld’, zei Esser tegen de recherche in het Cobra-onderzoek). Shamel en de andere daders vluchtten weg en werden later veroordeeld.

Veel later vertelde Esser aan de politie dat hij later in Libanon nog iemand op Shamel had afgestuurd om hem dood te laten schieten.

Tussen Esser en Shamel zat het niet goed maar tussen Esser en Rommy evenmin, aldus Esser, die Rommy tegenover de recherche onder meer als ‘een verrotte hork’ karakteriseerde.

Fotorolletje

In het Cobra-dossier zit ook politie-informatie over een opdrachtgever voor de dubbele moord. Die informatie – van een anonieme informant – kwam in 1993 binnen bij het Antwerpse onderzoeksteam en was afkomstig van het Bundeskriminalamt (BKA) in Duitsland: ‘Stanley “Kai” Esser (foto) was de opdrachtgever van de dubbele moord’. In het Cobra-dossier staat te lezen dat de Nederlandse politie daarna voor de Belgen een dossier samenstelde over Esser in relatie tot Shamel.

Advocaat Mark Teurlings heeft geprobeerd dat dossier boven water te krijgen maar dit blijkt onvindbaar te zijn. De rechter-commissaris oordeelde hier vorig jaar over:

Dit Srebrenica fotorolletje argument van de politie komt niet erg overtuigend over.

Beter zoeken, was de opdracht van de rechter-commissaris aan het Openbaar Ministerie. Het OM zou ook in een proces-verbaal een verslag moeten schrijven van de zoektocht naar het dossier en over de redenen van de onvindbaarheid moeten rapporteren. Vrijdag merkte Teurlings op dat dit proces-verbaal er – een jaar later – nog steeds niet is en dat het Openbaar Ministerie ‘zwijgt’ over dit Esser-dossier.

Raam

Teurlings vertelde op de zitting verder nog dat er al 1984 in informatie is opgemaakt door Interpol over Stanley Esser in verband met een onderzoek naar de liquidatiepoging op Shamel in Libanon in 1984. In die informatie staat dat Shamel en familieleden gevaar lopen omdat Esser een beloning zou hebben uitgeloofd voor de liquidatie van Shamel.

Ook blijkt nu dat Esser in 2008 in een verklaring aan de politie heeft bevestigd dat hij iemand in Libanon op Shamel had afgestuurd om hem dood te schieten. Shamel ontsnapte door uit een raam te springen, en weg te rennen met een gebroken enkel. Shamel had Esser in 1984 vanuit detentie nog twee dreigbrieven gestuurd. Esser deelde mee ‘blij’ te zijn dat ‘iemand anders’ Shamel had laten ombrengen.

Eigenlijk zijn er heel wat aanwijzingen in het dossier dat het Esser is geweest die Shamel en zijn vriendin heeft laten vermoorden, vindt Teurlings, die zelf naar Libanon af is gereisd om getuigen te spreken. Hij zegt dat hem daar door een aantal getuigen is verzekerd dat Stanley Esser de man achter de Antwerpse moorden is geweest.

Anonieme bedreigde getuige

Nadat bekend werd dat Rommy in Nederland zou worden vervolgd voor de liquidaties in Antwerpen meldde zich een anonieme getuige. De strekking van zijn of haar verhaal was dat een nicht van Kai Esser zou hebben gezegd dat Esser de opdrachtgever was geweest. Nadat dit op een eerdere zitting tegen Rommy in de openbaarheid was gekomen is er volgens Teurlings ‘een storm van agressie en vijandigheid in de omgeving van de getuige ontstaan’, maar zonder zonder dat men wist wie de getuige was.

De getuige komt in aanmerking voor de status van “anonieme bedreigde getuige” maar de officier van justitie zei vrijdag op de zitting dat het contact met de getuige momenteel verbroken is.

Mark Teurlings merkte op dit niet gek te vinden. De officier van justitie die de getuige zou begeleiden in het traject en het verhaal zou moeten onderzoeken is dezelfde die voor de rechtbank en het gerechtshof het standpunt in nam dat Henk Rommy de opdrachtgever voor de dubbele moord in Antwerpen was geweest. Teurlings: ‘de getuige is bang voor het uitlekken van de identiteit en vertrouwt het nu niet meer’.

