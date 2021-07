Rechters cokezaak Piet Costa vervangen na inzien Franse staatsgeheimen

Connect on Linked in

Drie rechters in het grootschalige onderzoek 26Sartell naar internationale cocaïnehandel en witwassen worden vervangen. Ze hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien, doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. Het gaat om geheime informatie over technieken die zijn toegepast bij de EncroChat-hack van vorig jaar.

In de beslissing van de rechtbank Rotterdam van afgelopen donderdag is te lezen dat de rechters “meer kennis dan het Openbaar Ministerie en de verdediging in 26Sartell hebben en gelet op het Franse staatsgeheim mogen hebben”. De informatie kan daardoor niet alsnog verstrekt worden aan het OM en de verdachten. Daardoor moeten de rechters in de zaak worden vervangen, oordeelt de rechtbank.

Ongeschoonde versie

De fout kwam aan het licht toen de officier van justitie op 16 juli een geschoonde versie uit 26Lemont (het EncroChat-onderzoek) naar de rechters en advocaten stuurde, met daarbij een toelichting waarom delen van de tekst zwart waren gelakt. Na ontvangst van de mail constateerde een van de rechters vervolgens dat ze ‘een ongeschoonde versie’ van diezelfde documenten op 27 maart eerder al had ingezien. Daarin was nog niets zwart gemaakt.

De rechters verzochten zelf om een verschoningsverzoek, dat donderdag is goedgekeurd. Of de vervanging vertraging gaat opleveren voor onderzoek 26Sartell is nog niet duidelijk.

Piet Costa

26Sartell is een omvangrijk onderzoek naar internationale cocaïnehandel en witwassen. Hoofdverdachte in dat onderzoek is Rotterdammer Roger “Piet Costa” P. (49). Enkele verdachten in de 26Sartell-zaak, waaronder P., zijn ook verdachte in de zaak rond het martelcomplex dat in juni 2020 in het Brabantse Wouwse Plantage werd aangetroffen.