Rederij MSC heeft mes op de keel van justitie om cocaïnevangsten (VIDEO)

Het grootste containerbedrijf ter wereld, Mediterranean Shipping Co. (beter bekend als MSC), heeft door cocaïnehandel het water aan de lippen staan. Bloomberg Businessweek publiceerde recent een stuk waaruit blijkt dat de Amerikaanse regering ontnemingsboetes van 700 miljoen dollar eist en de verbeurdverklaring van het in 2018 gebouwde containerschip MSC Gayane, dat is het grootste in zijn soort ter wereld.

Door @Wim van de Pol

Op de Gayane werd in juni 2019 in de haven van Philadelphia 15 ton cocaïne ter waarde van bijna een miljard dollar gevonden in containers. Het was de op één na grootste inbeslagname van cocaïne in de Amerikaanse geschiedenis. De 15 ton had moeten worden afgeleverd in Rotterdam.

Eveneens in 2019 werd 1,6 ton cocaïne gevonden aan boord van de MSC Carlotta in Newark, New Jersey en aan boord van de MSC Desiree in Philadelphia werd 537 kilo cocaïne ontdekt. De Peruaanse autoriteiten vonden 2,4 ton cocaïne op de MSC Carlotta; en Panamese autoriteiten vonden 1,3 ton cocaïne op de MSC Avni.

Samen is op schepen van MSC in 2019 ruim 20.000 kilo cocaïne gevonden.

Gogic

Amerikaanse aanklagers vervolgen de Montenegrijnse ex-bokser Goran Gogic – gearresteerd in Florida in oktober en nu in hechtenis in New York – voor de Gayane. Hij zou toezicht hebben gehouden op de logistiek van het vervoeren van de cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa, maar ook te maken hebben gehad bij de andere vangsten. Op de schepen waren Montenegrijnse zeelieden in dienst van MSC betrokken.

Geen slachtoffer

Tegen Bloomberg heeft een U.S. Attorney van het Eastern District in Pennsylvania gezegd MSC in dit alles ‘zeker niet als een slachtoffer’ te zien. MSC zou zijn geïnfiltreerd door de drugsmaffia en dus een verantwoordelijkheid hebben bij de smokkel van cocaïne.

MSC heeft in 2021 een slachtofferverklaring ingediend bij de rechtbank en gesteld dat het bedrijf ‘aanzienlijke financiële en reputatieschade’ heeft opgelopen. MSC is eigendom van de Italiaanse familie Aponte. MSC zei in de slachtofferverklaring verder dat het van 2019-2025 meer dan 100 miljoen dollar zou gaan uitgeven aan verbeterde anti-smokkelmaatregelen.

Stuk gelopen

Uit de stukken die Bloomberg in handen heeft blijkt dat de rederij inmiddels te maken heeft met een ernstige bedreiging vanuit de Amerikaanse overheid. Er loopt een hevige juridische strijd waarvan de opzienbarende details tot nu toe onbekend waren.

Bloomberg meldt dat de Amerikaanse regering aanvankelijk in gesprek was met de rederij om 700 miljoen dollar te eisen maar dat te willen verminderen in ruil voor veiligheidsmaatregelen. Die gesprekken zouden inmiddels stuk zijn gelopen en de rederij zal zich in de rechtszaal moeten verdedigen tegen de aanslagen.

De aanklagers van het Eastern District van Pennsylvania hebben een civiele zaak opgezet waarin onder meer wordt geëist dat de Gayane verbeurd wordt verklaard. De onderhandelingen over de vrijgave van het schip zijn nog gaande.

Brazilië

Crimesite berichtte in januari van dit jaar over soortgelijke problemen die MSC in Brazilië heeft ondervonden. Het bedrijf besloot daar het zekere voor het onzekere te nemen door een deel van de activiteiten in dat land voorlopig te staken omdat ‘criminele acties het bedrijf, klanten en partners tot slachtoffer hebben gemaakt en een bedreiging vormen voor haar activiteiten’.