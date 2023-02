Rederijen maken afspraken met Nederland en België over drugsbestrijding

Print This Post

Nederland, België en vijf internationale rederijen hebben afspraken gemaakt die de internationale smokkel van cocaïne in containers moeten helpen bestrijden. Een van de plannen is het introduceren van “slimme” containers die een signaal geven als eraan wordt gerommeld. Ook willen Nederland en België dat er screening van medewerkers van rederijen komt. De twee landen en de vijf bedrijven gaan ook meer informatie uitwisselen en afspraken maken over betere beveiliging.

Op zee

Het lijkt erop dat Antwerpen en Rotterdam momenteel het zwaartepunt zijn in de import van cocaïne in Europa. Beveiliging in Nederland en België neemt toe. Belgie maakte deze week nog een nieuw pakket maatregelen bekend.

Door samen te werken met grote rederijen willen Nederland en België ook de beveiliging op zee en in de havens in Zuid- en Midden-Amerika verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt met MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd en Seatrade.

MSC

In de Verenigde Staten is de grootste containervervoerder ter wereld – MSC – verwikkeld in een juridische procedure met de federale overheid. Die wil het bedrijf hoge boetes opleggen, een schadevergoeding innen en veel betere veiligheidsmaatregelen afdwingen. De afgelopen jaren werden verscheidene monstervangsten van cocaïne gedaan aan boord van containerschepen van MSC, waarbij mogelijk zeevarenden betrokken waren.

In januari was er een incident op een containerschip van MSC dat op weg was naar Antwerpen.