Ridouan Taghi vindt regime in EBI “onmenselijk zwaar”

Ridouan Taghi wil zo snel mogelijk uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De hoofdverdachte in het Marengo-proces vindt het regime onmenselijk zwaar en doet een beroep op de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Die komt op 15 september bijeen in de EBI. De uitspraak van de RSJ is bindend.

Taghi zit sinds zijn arrestatie in Dubai in december 2019 in het zwaarste regime vast in de EBI om ontsnapping te voorkomen. Dat betekent onder meer volledige isolatie. Justitie vreest dat Ridouan Taghi nieuwe liquidatieopdrachten verstrekt als hij in contact kan komen met medegevangenen of de buitenwereld.

Taghi’s advocaat Inez Weski bevestigt het beroep tegenover De Telegraaf: ‘Zoals bekend betreft het een zeer zwaar regime in de EBI, uiteraard kan mijn cliënt dat niet anders dan onderschrijven. Het betreft overigens de gebruikelijke verlengingbeslissing. Verder kan ik geen mededelingen doen.’

In het verleden leverden verschillende Nederlandse en Europese instanties kritiek op het strenge regime in de EBI. De RSJ sprak zich eerder uit na klachten van EBI-gedetineerden. Crimineel Dino Soerel tekende in 2013 succesvol beroep tegen zijn verblijf in de strengst bewaakte gevangenis van Nederland en werd vervolgens overgeplaatst.