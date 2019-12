Rotterdamse burgemeester wil criminele vastgoeddeals terugdraaien

Connect on Linked in

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt in een interview in De Telegraaf dat in sommige gevallen verdachte vastgoeddeals achteraf ongedaan moeten worden gemaakt. Hij wil witwassen via vastgoedtransacties aanpakken.

Speciale wetgeving

Volgens Aboutaleb gebeurt het regelmatig dat er vanuit landen als Albanië dure huizen in Rotterdam worden gefinancierd. Aboutaleb pleit voor speciale wetgeving rond vastgoeddeals. ‘Er moet ingegrepen kunnen worden als er bij een transactie twijfel is’, zegt hij.

De politie treedt regelmatig op tegen personen die van dure appartementen in het centrum gebruik maken. Soms worden die woningen gebruikt als opslagplaats voor drugs of als safehouses voor criminelen. Er vindt ook geregeld “spookbewoning” plaats, in de woorden van de politie. Dat zijn woningen waar niemand staat ingeschreven maar wel in gebruik zijn.

Druk

Aboutaleb heeft al eerder gezegd zich grote zorgen te maken op de druk die de internationale cocaïnehandel op de Rotterdamse haven legt en meldde dat op Curaçao de drugsscanners niet werkten. Er is nieuw beleid in de maak naar aanleiding van een recent onderzoek dat de Erasmus Universiteit heeft gedaan naar drugs in de Rotterdamse haven. In een interview met het Algemeen Dagblad zei Aboutaleb eerder dat hij politie, justitie, Belastingdienst en de gemeente nadrukkelijker wil inzetten op de aanpak van malafide vastgoedondernemers en het afpakken van crimineel geld.