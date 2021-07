‘Rotterdamse verdachte aanslag De Vries is rapper’

Connect on Linked in

De tweede verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries is de 21-jarige Rotterdamse rapper Delano G., dat schrijft het Algemeen Dagblad. Een arrestatieteam viel dinsdagnacht zijn tweede woning in Tiel binnen. De verdenking tegen G. is voornamelijk op basis van zijn signalement, aldus de krant.

Volgens de krant is de jonge rapper, zo zeggen vrienden in Tiel, al eerder het criminele pad opgegaan. De inval vond plaats rond 03.00 ’s nachts. Na de inval is er in de huurwoning urenlang gezocht.

Op het adres staat een muzieklabel van een 21-jarige rapper geregistreerd.

De politie denkt dat G. heeft geschoten en dat de Pool Kamil E. de bestuurder van de Renault Kajdar is geweest waarin de twee bij Leidschendam zijn aangehouden.

