‘Saïd Razzouki binnenkort uitgeleverd aan Nederland’

De Colombiaanse president Iván Duque heeft naar nu bekend is geworden twee weken geleden het besluit tot uitlevering van Saïd Razzouki ondertekend. Daarmee komt de weg vrij voor de daadwerkelijke uitlevering van de Marokkaanse-Nederlander, die beschouwd wordt als de belangrijkste handlanger van Ridouan Taghi. Het zou volgens de nieuwssite El Colombiano nog een kwestie van dagen zijn voordat Razzouki in Nederland arriveert.

Eerder in de zomer had het Colombiaanse hooggerechtshof de uitlevering al goedgekeurd. Die beslissing werd echter door de advocaten van Razzouki in Colombia aangevochten. Volgens het Colombiaanse Ministerie van Justitie en de juridische afdeling van het kantoor van president Duque voldoet het uitleveringsverzoek echter aan alle juridische voorwaarden.

DEA

In maart 2018 maakte justitie bekend op zoek te zijn naar Saïd Razzouki. Ook werd er een prijs op zijn hoofd gezet van 100.000 euro. Het duurde twee jaar voordat de gezochte crimineel werd opgepakt in het Colombiaanse Medellín. Naar verluidt werd de zoekactie naar Razzouki gefinancierd door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Aan de arrestatie ging een langdurige undercoveroperatie vooraf. Vier Colombiaanse undercoveragenten verbleven maandenlang is twee safehouses om de lokatie van Razzouki vast te stellen. Bij zijn aanhouding raakte de gezochte crimineel gewond doordat hij uit het raam sprong.

Broers

Net als Ridouan Taghi is Saïd Razzouki verdachte in het liquidatieproces Marengo. Justitie meent dat hij betrokken is bij verschillende liquidaties en moordpogingen. Razzouki is daarmee net als Ridouan Taghi hoofdverdachte. In hetzelfde Marengo-proces staan ook zijn broers Mohamed en Zaki terecht. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de op handen zijnde uitlevering van Razzouki heeft voor het Marengo-proces. Eerder legden de advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering de verdediging van hun cliënt neer. Het is niet bekend wie momenteel de raadsman van de verdachte is.

Saïd Razzouki staat op nummer 19 van de Crime Top 100.