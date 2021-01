‘Satudarah-documentaire was fake’

Connect on Linked in

Vijf voormalige kopstukken van de verboden motorclub Satudarah ontkennen dat ze in een periode rond 2012 horecazaken in de Enschedese binnenstad hebben afgeperst. Bij de rechtbank in Zwolle was maandag een regiezitting in de zaak tegen Michel B., Xanterra M., zijn broer Angelo M., Paul M. en Redouan I.. Het vijftal was oprichter en/of lid van het landelijk bestuur van de inmiddels verboden MC.

Criminele organisatie

De vijf mannen staan terecht voor leiding geven aan een criminele organisatie, wapenbezit en -handel, witwassen, drugshandel, afpersing en mishandeling. Alle verdachten ontkennen de feiten en zijn voorlopig op vrije voeten. Het proces sleept zich nu ruim vijf jaar voort. De advocaten vroegen in de loop der tijd om het horen van 160 mensen als getuige. Bijna 70 ervan heeft de rechtbank toegewezen. Het horen van al die getuigen duurt lang omdat sommigen weigeren, en anderen onvindbaar zijn of bijvoorbeeld in het buitenland in de cel zitten. Volgens TC/Tubantia vroegen de advocaten maandag om nog nieuwe getuigen.

Horecabond

Advocaat Karin Blonk van Michel B. wil meerdere politiemensen en rechercheurs als getuigen horen en ook een beleidsmedewerker van de Koninklijke Horecabond Nederland (KHN). De politie baseert een verdenking van intimidatie en afpersing van Enschedese horecazaken met name op de verklaring van deze beleidsmedewerker, zegt Blonk.

Gratis eten

De man heeft gezegd dat Satudarah-leden kwamen eten en drinken en niet betaalden en dat portiers werden geïntimideerd of mishandeld. Ondernemers zouden zijn afgeperst. Blonk zegt dat de man dit later heeft bijgesteld door te zeggen ‘dat hij geen aanwijzingen had van deze zaken.’

Blonk zegt dat de politie ‘sturing’ heeft gegeven aan de beschuldigingen.

Samen koken

De advocaten stellen dat de bekroonde Satudarah-documentaire “One Blood” uit 2015 ‘een fakeverhaal’ zou zijn. Mishandelingen, commentaren en andere gebeurtenissen zouden in scene zijn gezet. Ook zou de montage niet deugen.

Volgens de advocaten waren de hoofdrolspelers in werkelijkheid vaak gezellig samen aan het koken, of bezig met langdurige en saaie vergaderingen. Ook zouden ze druk zijn geweest met liefdadigheidsbijeenkomsten. De filmmaker was daarin niet geïnteresseerd, aldus de advocaten.

Vorig jaar werd Michel B. vrijgesproken in een grote wapenzaak.