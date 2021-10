‘Schiedamse cocaïnehandelaar: ik wilde eerlijke verdiend geld in Turkije investeren’

Connect on Linked in

De Schiedamse drugsbaron Çetin G. (51) heeft voor een rechtbank in Ankara ontkend in Turkije drugsgeld te hebben witgewassen. In 2016 werd G. in Nederland veroordeeld voor de smokkel van enorme partijen cocaïne naar Antwerpen en Rotterdam. Een verslaggever van het Algemeen Dagblad was bij een zitting van het drugsproces over onderzoek “Moeras”, met 73 verdachten, waarin G. één van de hoofdverdachten is.

Eerlijk

G. vertelde aan de rechtbank dat hij eerlijk verdiende miljoenen in zijn vaderland wilde investeren, zoals zoveel Turken die buiten Turkije leven dat doen. Voor de Nederlandse justitie is G. voortvluchtig omdat hij in december 2016, kort voor het vonnis van de rechtbank zijn enkelband doorknipte en onderdook. Hij werd in 2020 in Turkije opgepakt.

G. gaf af op het in zijn ogen ‘racistische’ Nederland en stak de loftrompet over Turkije. G. lijkt in te spelen op de wens van de Turkse president die Turken in het buitenland oproept om geld in hun moederland te investeren. G. zou meer dan 100 miljoen in Turkije hebben witgewassen. G.: ‘Dat geld heb ik eerlijk verdiend in Nederland. Ik heb mijn bedrijven verkocht en het geld meegenomen naar Turkije.’

1.482 jaar

Na ruim drie kwartier onderbrak de rechtbank zijn verhaal.

Alle 73 verdachten blijven voorlopig vastzitten. G. hangt een gevangenisstraf van 1.482 jaar cel boven het hoofd. De zaak gaat waarschijnlijk langer dan een jaar duren.

