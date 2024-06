‘Schietpartij Rotterdam-Zuid was liquidatie, slachtoffer Pito Rasta werd opgewacht’

Connect on Linked in

De 32-jarige man uit Den Haag, die zondag overleed nadat hij vrijdagnacht werd neergeschoten voor een café in Rotterdam-Zuid, werd ter plaatse opgewacht door de schutter. Meerdere mensen waren getuige van de schietpartij, die op camerabeelden is vastgelegd.

(Beeld: Rijnmond)

De Telegraaf schrijft dat het slachtoffer een Haagse Antilliaan is met de bijnaam Pito Rasta. Hij zou volgens bronnen van de krant veel vijanden hebben in het criminele milieu en bekend staan als ripper van partijen cocaïne. Het slachtoffer was een bekende van politie en justitie.

Opgewacht

Op bewakingsbeelden die in het bezit zijn van Rijnmond is te zien dat rond 03.05 ongeveer tien mensen staan voor café ’t Half Uurtje, op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Enkele mannen praten op de stoep gemoedelijk met elkaar. Voor de kroeg staat een wit bestelbusje met open deur en knipperende lichten.

Capuchon

Als het slachtoffer het café uitloopt, trekt een man met een capuchon op direct een vuurwapen en schiet de man van dichtbij door zijn hoofd. Daarna duwt hij het slachtoffer tegen een geparkeerde auto. Het slachtoffer valt zwaargewond op de grond en blijft stil liggen. De schutter verdwijnt direct uit zicht en het witte bestelbusje rijdt weg. Een man die naast de schutter staat, vlucht weg. De andere omstanders blijven nog even staan en lopen dan rustig weg.

Hulpverleners en een trauma-arts hebben het slachtoffer na enige tijd gereanimeerd. Hij is daarna naar een ziekenhuis overgebracht, waar hij zondag aan zijn verwondingen overleed.

Arrestatieteam

Zaterdagnacht heeft een arrestatieteam bij een inval in een woning aan de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam-Oost een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie onderzoekt of hij ook de schutter is.

Het lijkt te gaan om een doelgerichte liquidatie. Volgens De Telegraaf hadden de schutter en het slachtoffer al langer ruzie met elkaar.

Café gesloten

Burgemeester Aboutaleb heeft maandag besloten dat café ’t Half Uurtje zeker twee weken gesloten blijft. Het café aan de Wolphaertsbocht was in 2023 al doelwit van een explosie. Een dag voor de explosie werd het café beschoten.

Meer incidenten

In september 2022 vond er een schietpartij plaats bij hetzelfde café, waarbij een man gewond raakte. De ruzie ontstond in het café, waarna er buiten op straat werd geschoten. De politie hield toen vijf verdachten aan.

In maart 2022 vond in café ’t Half Uurtje een vechtpartij plaats, waarna er geschoten werd. In mei 2022 werden daarvoor vier verdachte twintigers uit Rotterdam aangehouden.