‘Servische onderwereldbaas mogelijk dit jaar vrij’

Connect on Linked in

Sreten “Jotsa” Jocic (58) komt volgens Servische media waarschijnlijk in september op vrije voeten. Hij zou afgelopen weekend verlof hebben gehad. Jocic zit in de Zabela-gevangenis in Požarevac een straf uit voor medeplegen van moord, van 13,5 jaar.

Kleinzoon

Volgens de Servische krant Kurir werd “Joca Amsterdam” buiten de gevangens opgehaald door familieleden, zijn vrouw Vera en zijn zonen. Zijn echtgenote vertelde tegen Kurir dat Joca ontroerd was om zijn kleinzoon van anderhalf jaar te zien.

Jocic is op 27 april 2009 gearresteerd op verdenking van deelname aan de moord op de Kroatische journalist Ivo Pukanic en diens collega. Van die zaak, die in Servië diende, is hij vrijgesproken. Onder meer het telecom-bewijs bleek niet stevig genoeg. De uitvoerders van de dubbele moord, middels een bomaanslag in Zagreb, kregen zware celstraffen.

Op 28 december 2012 werd Jotsa in Belgrado vastgezet om een ​​gevangenisstraf van 15 jaar uit te zitten voor het aanzetten tot de moord van Goran Marjanovic, alias “Goksi Bombaš”, in 1995 in Belgrado. Later werd die straf bijgesteld naar 13,5 jaar.

Voorwaardelijk vrij

Jocic heeft in principe het recht om voorwaardelijk op vrije voeten te worden gesteld. Een eerder verzoek is afgewezen maar de kans zou groot zijn dat hij nu komende september na een nieuw verzoek wel voorwaardelijk vrij komt.

Jocic eist inmiddels schadevergoeding van de Servische staat voor zijn detentie in de zaak van Pukanic. Eerder werden zijn advocaatkosten voor die zaak al vergoed.

Amsterdam

Jocic bracht tussen de jaren zeventig en negentig langere periodes in Amsterdam door. Hij speelt een rol in de moordzaak tegen Willem Holleeder. De zaak Holleeder, over verschillende liquidaties, speelt nu in hoger beroep. Zijn advocaten stellen dat volgens oude politiedossiers en getuigen Sam Klepper, John Mieremet, Stanley Hillis en Sreten Jocic rond de eeuwwisseling de hoofdrol speelden in de Amsterdamse onderwereld en verschillende conflicten met elkaar hadden.

Zie:

Holleeder: de oorlog met de Joegoslaven