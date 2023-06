Slachting bij onlusten in vrouwengevangenis in Honduras (VIDEO)

Connect on Linked in

In een vrouwengevangenis in Honduras zijn dinsdag zeker 46 vrouwen om het leven gekomen en tientallen anderen gewond geraakt. Er waren onlusten ontstaan die waarschijnlijk het gevolg zijn van een confrontatie tussen twee criminele organisaties die in sommige Midden-Amerikaanse landen zeer machtig zijn: Mara Salvatrucha (MS-13) en Mara Barrio 18.

Levend verbrand

Net als in de meeste gevangenissen in Latijns-Amerika was er binnen de muren niet veel aanwezigheid van bewakers. Op het moment dat er onlusten uitbraken waren er bezoekers aanwezig en dus ook veel mannen, waarschijnlijk ook van de rivaliserende mara’s. De partijen beschikten over vuur- en steekwapens.

Er zouden vrouwen zijn levend zijn verbrand en doodgeschoten, aldus lokale media. Er zou een cellenblok zijn omsingeld door mannen en vrouwen van een van de groepen, waarbij brand werd gesticht.

Overslagpunt

In het Centro Feminino de Adaptación Social (Cefas) verblijven circa 900 vrouwelijke gevangenen. In totaal zijn er in Honduras ruim 20.000 personen opgesloten, in het algemeen in te kleine inrichtingen.

Honduras wordt door handelaren gebruikt als opslag- en overslagpunt voor grotere transporten naar Mexico en de Verenigde Staten. Het land tobt met extreem hoge geweldscijfers, vooral doordat kleinere cocaïnehandelaren elkaar beconcurreren en beroven. Het land is een van de corruptste landen in de wereld. Een ex-president is momenteel verdachte in een groot drugsproces in de Verenigde Staten. Vorig jaar werd er een officier van justitie geliquideerd.

Militairen

Al maandenlang is het onrustig in de detenciecentra van Honduras. In grote delen van het land is de noodtoestand afgekondigd, wat betekent dat militairen wordt ingezet om de orde te handhaven en het geweld op straat te beteugelen. Daarbij hoeven de soldaten het niet zo nauw genomen met de wettelijke regels omdat veel burgerrechten en wetten zijn opgeschort.