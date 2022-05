Latijns-Amerika: derde officier van justitie vermoord

Connect on Linked in

In Honduras is afgelopen vrijdagavond (lokale tijd) een officier van justitie geliquideerd. Het is de derde moord op een officier van justitie in een Latijns-Amerikaans land in krap drie weken. Afgelopen woensdag werd in Ecuador een vrouwelijke officier van justitie doodgeschoten. Eerder deze maand liquideerden onbekenden een Paraguayaanse officier van justitie.

Sportschool

Vrijdagavond keerde Karen Almendares (39) terug van de sportschool en wilde de poort openen die toegang geeft tot haar huis toen onbekende aanvallers haar dood schoten. Het gebeurde in de stad Nacaóme, in het zuiden van Honduras, dichtbij de grens met El Salvador. Almendares was aanklager en hield zich bezig met milieuzaken. Ze was een zus van een hoge officier in het Honduraanse leger.

Honduras is een doorvoerland voor cocaïne die op weg is van Ecuador en Colombia naar Mexico en de Verenigde Staten. Het kleine land is een van de meest gewelddadige ter wereld: gemiddeld vallen er tussen de tien en dertien doden per dag door geweld. De corruptie is er voor Latijns-Amerikaanse begrippen extreem. Een ex-president werd in april uitgeleverd naar de Verenigde Staten.

Over daders en motief voor de moord op Almendares is niets bekend.

Guayaquil

In Ecuador is afgelopen woensdag ook een aanklager vermoord: Luz Marina Delgado. Ze werd beschoten toen ze met de advocaat Jefferson Mendoza Santana in een auto zat in de kustplaats Manta, in de provincie Manabí. Ook Mendoza overleefde aanslag niet.

De provincie Manabí grenst aan de provincie Guayas, met de grote containerhaven Guayaquil. Beide provincies hebben veel te lijden onder geweld als gevolg van de cocaïnehandel. In Manabí waren er dit jaar 152 geweldsdoden. In een bepaalde zone in Guayas vielen dit jaar al 400 doden. Eerder deze maand liquideerden onbekenden voor de deur van een groot hotel in Guayaquil een bekende advocaat.

Voor de moord op Delgado en Mendoza zijn drie vrouwen uit Ecuador opgepakt. De politie zoekt naar de schutters, dat zouden mannen zijn uit Venezuela, Colombia en Ecuador. Verder is een vermeende moordmakelaar voortvluchtig.

Strand

Op 10 mei werd de Paraguayaanse aanklager Marcelo Pecci vermoord in Colombia. Dat gebeurde voor de ogen van zijn vrouw terwijl de twee op het strand van een paradijselijk eiland bij Cartagena vakantie aan het vieren waren.

Paraguay is net als Ecuador en Honduras de laatste jaren op de route van de internationale handel in cocaïne komen te liggen. Ook daar nemen corruptie en geweld de laatste jaren sterk toe.