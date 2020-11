Spanning voor proces over liquidatie Aquino

Connect on Linked in

De verdachte hoofdverantwoordelijke die vast zit voor de geruchtmakende liquidatie (in 2015) van drugscrimineel Silvio Aquino (41) heeft nog hoop een proces te ontlopen, volgende maand valt daarover de beslissing. Martino Trotta (60, foto) zit ervoor nu bijna vijf jaar in voorlopige hechtenis. Trotta was een vijand van de Aquino-familie, van Italiaanse achtergrond. Zowel Trotta als de Aquino’s zijn afkomstig uit Maasmechelen (B).

Trotta ontkent

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Tongeren spreekt zich op 1 december uit of Trotta en vier medeverdachten in 2021 voor het assisenhof moeten verschijnen. In HLN zegt zijn advocaat Tim Smet: ‘Mijn cliënt ontkent de opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino te zijn. Wij wachten op de uitspraak van de KI. Mijn cliënt hoopt vrijgelaten te worden voor het assisenproces plaatsvindt.’ Dinsdag was er een zitting van de KI over de verwijzing van vijf verdachten naar het assisenhof, waar een volksjury het oordeel moet vellen. Het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino werd bijna vijf jaar na datum bij de raadkamer aangebracht en die stuurde het dossier door naar de KI, met het oogmerk een doorverwijzing naar het hof van assisen.

Silvio Aquino, was één van de broers van Aquino-clan die voor de rechtbank in Hasselt terechtstonden en werden veroordeeld tot 10 jaar cel voor cocaïnesmokkel. Silvio Aquino werd in 2015 vermoord, voordat de rechtbank vonnis wees. In 2006 werd hij in Amsterdam veroordeeld in een cokezaak.

De liquidatie

Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia Liskova werden op 27 augustus 2015 klemgereden in Opglabbeek (B), Aquino verloor het leven in een vuurgevecht maar Liskova bracht zich in veiligheid. Eén van de aanvallers werd dodelijk geraakt en zijn kompanen namen hem mee maar lieten hem uiteindelijk achter langs de A73 in het Nederlandse Roermond. De dode was de zoon (22) van, Sandro Hamidovic, één van de verdachten. Hij had de Italiaanse natonaliteit. Een paar weken voor de moord zou de groep Aquino al hebben geprobeerd te ontvoeren.

De uitvoerders zijn uiteindelijk in Frankrijk en Duitsland gepakt: vier Bosniërs van de beruchte Hamidovic-familie. Martino Trotta werd in januari 2016 gearresteerd. De gewezen restaurantuithouder zou de opdracht voor de moord hebben gegeven. Tijdens die detentie is hij overigens veroordeeld tot 6 jaar cel voor de smokkel van een halve ton cocaïne, in 2012 vanuit Paraguay. Ook raakte hij besmet met het coronavirus.

Alleen Trotta en Sandro Hamidovic zitten nu in de cel. De verdachten hebben betrokkenheid ontkend. Op het moment van de aanslag was Trotta in Antwerpen.

De Aquino’s hebben waarschijnlijk banden met leden van de Italiaanse ‘Ndrangheta. Ooit kwamen de Aquino’s regelmatig over de vloer van het restaurant van Trotta, Da Zeca op de Oude Baan in Eisden, totdat er problemen rezen.