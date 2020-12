‘Spotter’ vrijgelaten voor aanslag op Montenegrijnse crimineel

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft een man vrijgelaten die zou hebben meegeholpen bij de voorbereiding van de liquidatie van de Montenegrijnse crimineel Jovan Durovic, in oktober 2019. Het gaat om Eyüp T. (35). Twee andere verdachten blijven vastzitten. Dat zegt T.’s advocaat Cem Polat tegen Crimesite.

Pizzeriahouder

De mislukte liquidatie vond plaats op 23 oktober 2019 in een pizzeria aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. In plaats van beoogd doelwit Durovic werd pizzeriahouder Goran Savic (49) doodgeschoten. Durovic overleefde de aanslag met enkele schotwonden in zijn buik.

‘Spotters’

In juli dit jaar werden drie ‘spotters’ gearresteerd in Amsterdam en IJmuiden. Het ging om de Montenegrijn Dejan D. (29), Eyüp T. (35) en Denzel V. (23). Het trio zou schutter Cherif A. (42) hebben ingeseind dat Durovic die dag aanwezig was, en hem ook een telefoon en een vuurwapen hebben gegeven. Ook het signalement zou zijn doorgegeven. In de weken daarvoor zouden de drie ook al observaties hebben uitgevoerd.

Te weinig bewijs

De rechtbank besloot donderdag dat Dejan D. en Denzel V. vast blijven zitten. De hechtenis van Eyüp T. is opgegeven omdat er te weinig aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid, aldus de rechtbank. Volgens zijn advocaat Cem Polat heeft T. verklaard dat hij slechts taxichauffeur is en niets weet van het ‘spotten’. Polat: ‘De rechtbank vindt met de stand van het onderzoek, afgezet tegen het dossier en de verklaring van cliënt dat het ten voordele van cliënt mag zijn.’

Schutter ingeseind

Bloedige vete

Durovic is verwikkeld in een vete tussen verschillende groepen uit Montenegro, de Škaljari- en de Kavač-clans rond het plaatsje Kotor. Volgens media zijn daarbij al meer dan vijftig doden gevallen. Op Durovic zou na de mislukte liquidatie van vorig jaar ook alweer een nieuwe mislukte aanslag zijn gepleegd.