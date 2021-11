Strafzaak Taghi niet afgesplitst van Marengo-proces

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag het verzoek afgewezen om de zaak van Ridouan Taghi af te splitsen en apart te behandelen. ‘Het belang om de verschillende zaken (deels) gelijktijdig te blijven behandelen weegt naar het oordeel van de rechtbank nog steeds zwaarder dan het door de verdediging aangevoerde belang om de zaken gescheiden te behandelen,’ aldus de rechtbank.

‘Disproportioneel’

Taghi’s advocaat Inez Weski had het verzoek om de zaak van Taghi af te splitsen van het Marengo-proces in september aan de rechtbank gedaan. Weski stelde dat de aandacht voor haar cliënt in het proces ‘disproportioneel’ is. Als de zaken worden gesplitst zou de behandeling van de aanklachten tegen de overige verdachten volgens haar meer focus kunnen krijgen.

‘Rust creëren’

Het OM was tegen het verzoek en de rechtbank gaat daar nu in mee. ‘Het creëren van rust in het proces is zonder meer nastrevenswaardig. Anderzijds heeft gelijktijdige behandeling ook voordelen, omdat de zaken van de verschillende verdachten met elkaar samenhangen’, aldus de rechtbank over de afwijzing van het verzoek.

Letsel

Weski had tijdens eerdere zittingen in het Marengo-proces ook gevraagd om opheldering over de arrestatie en uitlevering van Ridouan Taghi. De rechtbank wil daar ook meer van weten. Zo wil het onder meer antwoord op de vraag hoe en wanneer Taghi het letsel heeft opgelopen dat tijdens de vlucht van Dubai naar Eindhoven bij hem is vastgesteld.