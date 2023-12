Surendy T. vrijgesproken van moord op Roncherello

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft Surendy T. vrijgesproken van de moord op Roncherello Ellis, in oktober 2021. De bewijzen hiervoor vond de rechtbank niet overtuigend genoeg. Vier andere verdachten kregen enkele maanden celstraf voor betrokkenheid bij de overal die aan de moord vooraf ging.

Beeld: de doodgeschoten Roncherello Ellis

Om het leven

Roncherello Ellis (20) komt om het leven, nadat een van zijn vrienden op 11 oktober 2021 wordt beroofd bij een pinautomaat. De vrienden gaan in hun rode Volkswagen achter de overvallers aan. Na een achtervolging van vijf minuten, komt er een andere persoon in beeld. Een schutter, die meerdere schoten afvuurt, in de Schiltmanstraat. Hij zou in opdracht van de jongens die voor de beroving verantwoordelijk waren, hebben toegeslagen. Roncherello wordt geraakt en sterft later in het ziekenhuis.

De vlucht van de schutter wordt deels gefilmd door beveiligingscamera’s. Nadat ze worden getoond bij Opsporing Verzocht, wordt de 18-jarige Surendy T. herkend.

Alle verdachten in deze zaak zwijgen. Ze hebben bijna allemaal forse strafbladen, voor wapenbezit, afpersing, bedreiging. De verdachte T. ontkent bij de politie en zegt verder niets. De jongens uit de twee groepen blijken elkaar te kennen.

Vrijgesproken

Donderdag is Surendy T. vrijgesproken voor het medeplegen van de moord. Er kan niet worden bewezen dat hij de schutter is, omdat er een ander wapen bij hem thuis gevonden is, dan het wapen waarmee werd geschoten: een Glock, in plaats van een Ceska. Voor het bezit van de Glock krijgt hij trouwens wel straf: 8 maanden cel.

Justitie eiste 12 jaar cel tegen Surendy T. De chauffeur van de auto kreeg geen straf. Hij was tijdens de overval in de auto achtergebleven. De rechtbank oordeelt dat hij niet wist dat er een overval gepleegd ging worden.

