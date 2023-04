Piet W. (54) drie maanden langer vast voor witwassen miljoenen euro’s

Connect on Linked in

De veroordeelde Surinaamse drugshandelaar Piet W. (54) blijft nog zeker 90 dagen vastzitten voor het witwassen van miljoenen euro’s. De rechtbank Rotterdam heeft dat donderdagmiddag besloten. W. werd twee weken eerder vrijgelaten in een zaak rond cocaïnesmokkel en twee liquidaties, en daarna weer aangehouden vanwege de witwasverdenking.

De witwasverdenking gaat over een periode van 1 januari 2018 tot 10 oktober 2022. Op 10 oktober 2022 werd W. opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en twee liquidaties in 2019: die van ex-profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam-Zuidoost op 18 september en die van 23-jarige Genciël Feller, op 2 september doodgeschoten op Curaçao. Dat onderzoek loopt nog en W. blijft volgens het OM in dat onderzoek nog steeds verdachte.

400 kilo coke

Motief voor de twee liquidaties zou een diefstal van 400 kilo cocaïne zijn in juli 2019. W. is in 2014 in Nederland tot zeven jaar cel veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.

Het OM meent inmiddels genoeg bewijs te hebben om Piet W. voor witwassen te vervolgen. Hij wordt ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen, en ‘zelfs tijdens zijn penitentiair programma uitgaven te hebben gedaan die geen legale herkomst hebben’.

Buitenland

Het OM vreesde dat W. naar het buitenland zou vertrekken en liet hem daarom opnieuw aanhouden. De raadkamer van de rechtbank was het eens met de bezwaren en besloot dat hij de komende 90 dagen vast moet blijven zitten.