Advocaat: Taghi verbleef helemaal niet in Iran

Connect on Linked in

De vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi heeft nooit in Iran verbleven en is dus ook nooit op het vakantie-eiland Kish voor de Iraanse kust geweest. Dat zegt zijn advocaat Inez Weski. Volgens haar was Taghi vanaf 25 december 2016 tot aan de dag van zijn arrestatie steeds in Dubai.

Eiland

Weski:

Er is in de media ten onrechte en nota bene met een beroep op bronnen binnen justitie gesteld dat mijn cliënt onder bescherming van de autoriteiten in Iran zou hebben verbleven en dat hij op een Iraans “glamour- of party” eiland zou verblijven.

Ook is er gesuggereerd dat Taghi door Iran zou worden beschermd. Ook dat is dus niet waar volgens Weski, en enige connectie met Iran was volgens haar misleidende informatie. Ze doelt daarbij op de suggestie dat een medeverdachte van Taghi, Naoufal F., voor de Iraanse geheime dienst een moord in Almere zou hebben laten plegen en dat Taghi ook op die manier met Iran in verband is gebracht. Naoufal F. is vorig jaar voor die moord tot levenslang veroordeeld.

Overigens gaat de politie er – volgens bronnen van Crimesite – van uit dat Taghi sinds 2011 niet meer in Nederland was.

Bekentenis

In media is de suggestie gewekt (door een politieman in Dubai) dat Taghi bij zijn arrestatie een bekentenis zou hebben afgelegd. Weski: ‘Dit heeft niet plaats gevonden. Cliënt is zelfs tot op heden niet door het onderzoeksteam ondervraagd.’

Weski zegt verder niet op de zaak en op de feiten in het Marengo-dossier in te kunnen gaan omdat Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught in alle beperkingen verblijft. Hij mag alleen beperkt contact met Weski hebben.