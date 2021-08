‘Telefoongesprekken geheimhouders per ongeluk getapt en opgenomen’

Connect on Linked in

Er zijn opnieuw vertrouwelijke gesprekken van geheimhouders zoals advocaten opgenomen. De Nationale Politie heeft dat gemeld aan de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De Nationale Politie zegt dat dit door door een fout in het nationale systeem van nummerherkenning is gebeurd.

Op 4 augustus is een klein aantal telefoongesprekken en berichten vanaf geheimhoudernummers opgenomen in een tapkamer. Na enkele uren is de fout door een medewerker van de politie opgemerkt en hersteld. De ten onrechte opgenomen gesprekken en berichten zijn zo snel mogelijk gewist. Het is niet bekend of om het om ging communicatie van advocaten of van andere geheimhouders.

Een systeem van nummerherkenning bij politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) moet garanderen dat geheimhoudernummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd en opgenomen.

Sinds de invoering van het systeem in 2013 zijn er herhaaldelijk gesprekken van geheimhouders per abuis opgenomen en uitgeluisterd, vooral door DJI.

Zie:

DJI nam honderden gesprekken met advocaten op

25.000 advocatengesprekken vanuit bajes opgenomen

Gesprekken “Moppie” R. met advocaten afgeluisterd (UPDATE)