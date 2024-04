Tieners aangehouden in omgeving woning Vlaardingse loodgieter

In de omgeving van de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen zijn donderdagnacht twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden. Ze hadden volgens de politie spullen bij zich die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen.

De 15-jarige jongen uit Rotterdam en de 16-jarige jongen uit Krimpen aan den IJssel werden in de loop van nacht gecontroleerd. Wat het tweetal bij zich had is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Of het gaat om explosieven en/of zwaar vuurwerk meldt de politie niet. Onderzocht wordt of er een verband is met de reeks explosies in Vlaardingen.

Het tweetal zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met een advocaat mogen hebben.

Aanslagen

De politie doet onophoudelijk onderzoek naar de reeks explosies en de achtergronden. Vorig jaar en dit jaar waren onder meer het huis en enkele panden van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen doelwit van aanslagen. Daarbij werden meerdere verdachten aangehouden.

