Tientallen kilo’s ketamine gepakt op de A4

Op donderdagmiddag is op de A4 na een verkeerscontrole 33 kilo ketamine in beslag genomen. Ook nam de politie 13.000 euro in beslag. De vangst werd gedaan nadat een zwarte Peugeot een politieauto passeerde en van rijbaan zonder richting aan te geven.

De twee agenten hielden de bestuurder staande en spraken hem aan op zijn rijgedrag. De bestuurder kreeg een waarschuwing maar de politiemannen wilden de auto nog verder controleren ‘op technische eisen’, wat is toegestaan bij een verkeerscontrole.

Bij het checken van het profiel van de reserveband zagen de agenten in de kofferbak twee dozen. Volgens de bestuurde zaten daar boeken in. Dat geloofden de agenten niet. Met toestemming van de bestuurder openenden ze de twee dozen, waarbij de zakken met ketamine werden aangetroffen.

De 33-jarige bestuurder is aangehouden. Hij had ruim 5000 euro op zak. De recherche heeft bij zowel de bestuurder als bij de tenaamgestelde van de Peugeot huiszoekingen gedaan. Hierbij werden nog eens 10.000 euro en meerdere pgp-telefoons in beslag genomen.

Ketamine is de laatste jaren wat populairder geworden in het uitgaansleven. Afgelopen maart waren er verschillende grote politie-acties waarbij ketamine in beslag werd genomen. Zie:

