Tot 11 jaar cel voor grootschalige import cocaïne door criminele organisatie

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag acht mannen veroordeeld tot celstraffen van 2 tot 11 jaar voor deelname aan een criminele organisatie. De mannen hielden zich bezig met de grootschalige import van honderden kilo’s cocaïne en de voorbereidingen daarvan. Een negende verdachte is vrijgesproken.

Zuid-Amerika

Volgens de rechtbank werkten de mannen van januari 2018 tot en met februari 2019 in een crimineel samenwerkingsverband met als doel zoveel mogelijk cocaïne het land binnen te brengen. De grote partijen cocaïne vervoerden ze in schepen vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, tussen gewone goederen of verstopt in scheepswanden.

Kopstukken

De hoogste straf is voor een 51-jarige man uit Ede die wordt gezien als één van de leiders van de criminele organisatie. Hij krijgt elf jaar cel voor meerdere drugstransporten en de voorbereiding daarvan. De rechtbank heeft hierbij ook rekening gehouden met het feit dat hij eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten.

Zijn 46-jarige neef wordt ook gezien als één van de leiders van de criminele organisatie. Hij krijgt 8,5 jaar gevangenisstraf vanwege meerdere cocaïnetransporten en de voorbereiding daarvan. De eis van het OM tegen de twee hoofdverdachten was twaalf en negen jaar cel.

Een 50-jarige man is veroordeeld tot 6,5 jaar gevangenisstraf. Hij is veroordeeld voor meerdere transporten, de voorbereiding daarvan en deelname aan de criminele organisatie.

Vuurwapen en 7,5 kilo coke

Een andere man van 51 krijgt 6,5 jaar cel. Hij werd naast de drugsdelicten ook veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen en 7,5 kilo cocaïne. De bij hem aangetroffen 10.000 euro contant geld is verbeurd verklaard door de rechtbank. De man is eerder veroordeeld voor moord en de wet wapens en munitie.

Vier andere verdachten van 53, 66, 54 en 38 krijgen celstraffen van respectievelijk vijf, 2,5 en twee jaar. De rechtbank zag ook in deze zaak aanwijzingen voor corruptie in de haven bij de douane.

Vrijspraak

Een man die de cocaïne uit het schip zou halen is vrijgesproken. Bij zijn aanhouding op het schip had de douane de cocaïne al onderschept. Hij was volgens de rechtbank dus niet actief bij deze handel betrokken. Ook zijn de verdachten wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van de import van drugs met een vliegtuig via Luxemburg.

De meeste verdachten waren in verband met de gevolgen van de coronacrisis tijdelijk vrijgelaten omdat toen niet duidelijk was wanneer ze voor de rechter zouden moeten komen. De rechtbank heeft besloten ze nu weer vast te zetten. Ze mogen hun (eventueel) hoger beroep niet in vrijheid afwachten.