Tot 14 jaar cel voor leden Curaçaose straatbende No Limit Soldiers

Vier leden van de beruchte straatbende No Limit Soldiers (NLS) zijn donderdag op Curaçao veroordeeld tot celstraffen tussen de 21 maanden en 14 jaar cel. De vier uit de wijk Koraal Specht maakten sinds 2015 deel uit van een criminele organisatie, die zich bezighield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord en witwassen.

Het bewijs tegen de vier leden komt voor een groot deel uit gekraakte pgp-berichten die de verdachten naar elkaar stuurden en tijdens Nederlandse opsporingsonderzoeken aan het licht kwamen.

200 kilo coke

De hoogste straf van 14 jaar cel is voor Robere L. (42). Hij is door de rechtbank schuldig bevonden aan de smokkel van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. Ook is hij veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van Sint-Maarten.

Tegen Robere L. was 22 jaar cel geëist, maar hij is uiteindelijk vrijgesproken voor betrokkenheid bij een liquidatie.

Financiële man

Charlton L. (50) kreeg 8 jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onroerend goed op Curaçao.

Betaling schutters

Stephanie P. (37) werd veroordeeld tot 6 jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en het uitlokken van een afpersing van een zakenman. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een liquidatie op het Franse deel van Sint-Maarten.

De eis tegen P. was 14 jaar cel, maar ze is vrijgesproken voor het uitlokken van dezelfde liquidatie, omdat volgens de rechter niet kan worden bewezen dat zij op de hoogte was dat die aanslag plaats zou vinden.

Adrian E. (35) moet 21 maanden vastzitten voor deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

Dubai

In november 2020 werd de leider van No Limit Soldiers, Shurandy “Tyson” Q., in Dubai opgepakt. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot verschillende liquidaties, ontvoering, het leidinggeven aan een criminele organisatie en witwassen.

No Limit Soldiers voerde onder meer de moord uit op politicus Helmin Wiels in 2013.