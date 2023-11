Tot 9 jaar cel geëist in hoger beroep ‘martelcontainer’ Wouwse Plantage

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol in hoger beroep gevangenisstraffen tot negen jaar geëist tegen de acht verdachten in de strafzaak rond de zogenoemde martelcontainer in Wouwse Plantage. Tegen hoofdverdachte Roger “Piet Costa” P. (51) eiste het OM 33 maanden cel, zoals vorig jaar ook opgelegd door de rechtbank. Dat is de maximaal mogelijke straf omdat hij al in een parallel lopende drugszaak tot vijftien jaar is veroordeeld.

Tandartsstoel

In de zomer van 2020 werden in een loods in Wouwse Plantage zeven zeecontainers ontdekt die bij elkaar een cellencomplex vormden. Zes containers waren ingericht als particuliere gevangenis. Ze waren van binnen geïsoleerd en voorzien van handboeien en een chemisch toilet. De zevende zeecontainer gold als zogenoemde ‘martelcontainer’, hoewel deze door verdachten ‘de behandelkamer’ werd genoemd. In die container stond een geprepareerde tandartsstoel, compleet met boeien, riemen en banden om armen, benen en hoofd vast te binden. Ook lagen er tangen en andere gereedschappen voor dat doel.

In hoger beroep eist het OM gevangenisstraffen tot negen jaar tegen de acht leden van de criminele organisatie die verantwoordelijk was voor de containers.

Maximale straf

Omdat hoofdverdachte Roger “Piet Costa” P. in een grote cocaïnezaak al is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf eist het OM in hoger beroep 33 maanden cel. Dat is de maximale straf die hij nog opgelegd kan krijgen. Een andere verdachte, M.B., volgens het OM de rechterhand van de hoofdverdachte, kreeg eerder in een andere zaak acht jaar gevangenisstraf opgelegd. Tegen hem is daarom maandag dezelfde straf geëist, dat is ook in dit geval de maximale straf die hem nog opgelegd kan worden.

Tegen de overige zes verdachten werden gevangenisstraffen geëist tussen de één en negen jaar. Aan alle verdachten is deelname aan een criminele organisatie tenlastegelegd. Ook wordt hen door justitie verweten in gezamenlijkheid, en in een zekere rolverdeling, voorbereidingshandelingen voor het plegen van ‘gruwelijke misdrijven’ in de containers te hebben getroffen.

Overleden

Tien van de elf verdachten werden in mei 2022 veroordeeld. Zij kregen gevangenisstraffen opgelegd van één tot negen jaar. De zaak van hoofdverdachte Robin van O. werd tijdens de inhoudelijke behandeling gestaakt omdat hij terminaal ziek was en niet meer in staat was naar de rechtbank te komen. Hij overleed in juni vorig jaar aan kanker.

EncroChat

De politie kwam de zaak onder andere op het spoor door de hack van een EncroChat-server, die werd gebruikt voor onderling berichtenverkeer tussen de personen die bij de loodsen betrokken waren. Toen duidelijk was waar de containers zich bevonden, plaatste de politie camera’s in en rond de beide loodsen. In de maanden daarna werden op die manier opnames gemaakt van alle werkzaamheden en overige activiteiten.

Waterboarden

Zo werd duidelijk wat de plannen waren voor de containers: het ging voornamelijk om het beslechten van een conflict over geld. De aard van de berichten was volgens het OM stuitend: ‘We moeten genoeg riemen hebben om vast te maken, Ti reps, Ducktape, Specy kuip voor water boarden, Tang set vppr nagels, kniptang voor vingers en tenen, (…) Ankers voor in vloer.’

Ook werd in de berichten gesproken over het ontvoeren van iemands vrouw en kind, als pressiemiddel voor het betalen van een bedrag van 30 miljoen euro.

De uitspraak van het hof staat gepland op 13 december.