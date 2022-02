Tot bijna 23 jaar in hoger beroep voor vergismoord op Djordy Latumahina

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep drie verdachten veroordeeld tot langdurige celstraffen voor de vergismoord op Djordy Latumahina en de pogingen tot moord op zijn partner en hun dochtertje, op 8 oktober 2016. De hoogste straf is voor Tony D. (38) met 22 jaar en elf maanden.

Tweede schutter

Het hof acht bewezen dat Tony D. de tweede schutter was bij de vergismoord. Wendell R. (50) en Ulrich B. (48) krijgen ieder 20 jaar celstraf. De drie verdachten zijn veroordeeld voor medeplegen van moord en pogingen tot moord. Tegen Tony D., die eerder na een eis van 30 jaar door de rechtbank werd vrijgesproken, eiste het OM in hoger beroep 23 jaar cel. D. werd in september 2021 al tot zeven jaar cel veroordeeld voor het voorbereiden van een liquidatie op de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F. in Berlijn.

Gino M.

De 31-jarige Djordy Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in de parkeergarage van zijn appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West. Zijn vriendin raakte zwaargewond maar overleefde de aanslag, hun destijds 2-jarige dochtertje bleef lichamelijk ongedeerd. Het daadwerkelijke doelwit was drugsdealer Gino M. die enige tijd in hetzelfde complex woonde en in een soortgelijke zwarte auto reed.

Gekraakte pgp-gesprekken

Uit onderschepte en ontsleutelde pgp-berichten blijkt volgens het hof dat de organisator van de aanslag aanvankelijk om een foto van het beoogde slachtoffer vroeg, maar er uiteindelijk genoegen mee nam dat van hem geen foto beschikbaar was.

Opgewacht

Ulrich B. reed op de bewuste dag in een Volkswagen Caddy met de twee schutters Djurgen W. en Tony D. de parkeergarage in en wachtte vervolgens in een dichtbij klaargezette Seat Leon. De schutters wachtten enige tijd in de garage totdat zij de bewuste auto zagen binnenrijden. Zij hadden de Caddy zo geparkeerd dat zij dichtbij de vaste parkeerplek van die auto stonden.

Zes seconden

In zes seconden vuurden de schutters vervolgens met semi-automatische vuurwapens een groot aantal kogels op de auto af. De bestuurder, Djordy Latumahina, werd dodelijk geraakt en zijn partner, die voorin zat, raakte levensgevaarlijk gewond. Zij werd buiten bewustzijn naar een ziekenhuis gebracht, maar overleefde de aanslag. Hun dochtertje van 2,5 jaar, dat achterin zat, bleef ongedeerd.

Stukken uit ander dossier

Tony D. werd pas maanden na de arrestatie van de medeverdachten als verdachte aangehouden. Niemand wilde eerder verklaren wie de tweede schutter was en D. zelf ontkende steeds dat hij het was. In hoger beroep zijn stukken gevoegd uit een ander dossier. Daar kwam D. in voor in samenhang met Cedric C. en Djurgen W. als gezamenlijke uitvoerders van geweldshandelingen. Cedric C. en Djurgen W. zijn voor de vergismoord op Latumahina in mei 2018 veroordeeld tot respectievelijk 26 en 30 jaar cel.

Anonieme bedreigde getuige

Tijdens de procedure bij het hof is een anonieme bedreigde getuige gehoord, die verklaarde dat Tony D. de tweede schutter was. Het hof heeft deze verklaring betrouwbaar en bruikbaar geacht voor het bewijs. Het hof verwerpt het door D. geschetste alibi, dat hij op 8 oktober 2016 de hele dag thuis was, en acht bewezen dat hij de tweede schutter was.

Verjaardagsfeestje

Het hof heeft bij het bepalen van de strafmaat stilgestaan bij de impact van de aanslag op de partner en dochter van Djordy Latumahina, en de gevolgen hiervan voor hen, zijn ouders en naasten. De verdachten hebben een moordopdracht aangenomen en gezamenlijk uitgevoerd. Dit getuigt volgens het hof van “een niet te bevatten meedogenloosheid en gewetenloosheid”.

‘Zij hebben door hun handelwijze ervan blijk gegeven maling te hebben aan mensenlevens. Geen van allen had gewetenswroeging; zo hebben drie van hen diezelfde avond zelfs nog een verjaardagsfeestje bezocht, alsof er niets was gebeurd.’

Het hof acht 30 jaar cel voor schutter Tony D. op zijn plaats, maar omdat hij voor het moordplan op Noffel in Berlijn al tot zeven jaar cel is veroordeeld, legt het hof hem 22 jaar en elf maanden cel op. Wendell R. en Ulrich B. krijgen in hoger beroep ieder 20 jaar cel.

Opdrachtgever

In mei 2021 werd bij het Spaanse Marbella de 40-jarige Noureddine H. opgepakt die de opdrachtgever van de moord zou zijn. Zijn zaak loopt nog bij de rechtbank in Amsterdam.

